Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 oturumları 7 Eylül Pazar günü Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavıyla start alıyor. ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre, sınav 130 dakika sürecek ve 120 sorudan oluşacak. Alan bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Oturumu

7 Eylül’de saat 10.15’te başlayacak oturumda adaylara 130 dakika süre verilecek. Sınav saat 12.25’te sona erecek ve 10.00’dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “81 il ve Lefkoşa’da 135 sınav merkezinde Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları yapılacak. 402 bin 105 aday başvurdu, 936 engelli aday sınava katılacak ve ek süre kullanabilecekler” dedi.

Alan Bilgisi Sınavları 13-14 Eylül’de

Alan bilgisi sınavları üç oturum şeklinde yapılacak:

1. Oturum: 13 Eylül Cumartesi 10.15 – Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

2. Oturum: 13 Eylül Cumartesi 14.45 – Hukuk, İktisat ve Maliye

3. Oturum: 14 Eylül Pazar 10.15 – İşletme, Muhasebe ve İstatistik

Sınavın İçeriği ve Katılım Detayları

Genel Yetenek bölümü sözel ve sayısal sorulardan oluşurken; Genel Kültür bölümü Tarih, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi ve güncel kültürel konuları kapsıyor.

Ersoy, sınavın 1.040 binada 17.041 salonda yapılacağını, 54.168 görevlinin sınav güvenliği ve organizasyonu için görev alacağını belirtti. Sınav günü il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağı da duyuruldu.