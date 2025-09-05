Son Mühür- Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki Cuma Hutbesi’nde güncel sosyal sorunlara değinerek, suça sürüklenen çocukların temelinde aile ve toplumun yetersiz ilgisinin yattığını vurguladı. Hutbede, “Zamanımızda yaşanılan problemlerin temelinde evlatlarımızı Rabbimizin emrine, Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) yüce ahlakına göre eğitememiş olmamız yatmaktadır” ifadeleri yer aldı.

“Bağımlılık, sanal kumar, sapkın fikirler...”

Hutbede, günümüzde çocukların karşı karşıya olduğu tehlikelere geniş yer verildi. Diyanet, küçük yaşlarda bağımlılık, sanal kumar, sapkın fikirler, akran zorbalığı ve özenti gibi olumsuzlukların çocukları kötü yollara sürüklediğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef anne, baba ve toplum tarafından ihmal edilen; manevi değerlerimize göre yetiştirilemeyen nice çocuk, kötülerin insafına terk edilmekte ve suça sürüklenmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) buyurmuştur: ‘Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.’”

Okul ve aile vurgusu

Eğitimde ailenin yanı sıra okulların önemine işaret eden hutbede, sevgi, saygı ve tahammülün çocuklara öğretilmemesi halinde bunların sokakta öfke, şiddet ve akran zorbalığına dönüştüğü belirtildi. Aynı şekilde adalet, merhamet ve edep gibi değerlerin aktarılmamasının toplumda haksızlık ve ahlaksızlık doğurduğu ifade edildi.

“Evlatlarımızı ahlakla buluşturalım”

Hutbede, aile ve toplumun el birliğiyle çocukların ahlaki değerlerle yetiştirilmesi gerektiği belirtilerek şu çağrı yapıldı:

“O halde Allah’ın bize emanet ettiği evlatlarımızı; ‘Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim’ buyuran Sevgili Peygamberimiz’in (s.a.s) ahlakıyla buluşturalım. Onlara iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırmayı öğretelim.”

Din derslerine özel vurgu

Diyanet, çocukların değerlerle yetiştirilmesi için eğitim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Peygamber Efendimiz’in doğumunun 1500’üncü yılı münasebetiyle, okullarda “Peygamberimizin Hayatı” ve “Kur’an-ı Kerim” derslerinin daha çok öğrenci tarafından seçilmesi gerektiği ifade edildi.