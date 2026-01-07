Son Mühür- KPSS 2025/2 merkezi atama sürecinde merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yaptığı tercihlere ilişkin yerleştirme işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tamamlandı.

Sonuçların duyurulmasıyla birlikte adaylar, atandıkları kurum ve kadroları öğrenmek için ÖSYM’nin sonuç sistemine yöneldi.

KPSS 2025/2 tercih süreci tamamlandı

KPSS 2025/2 merkezi atama kapsamında adaylar, KPSS puanları doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan kadro ve pozisyonlar için tercihlerini belirlemişti.

ÖSYM tarafından yürütülen bu süreç, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

Merkezi atama sistemi sayesinde adaylar, bireysel mülakat veya ek değerlendirme olmaksızın, yalnızca puan üstünlüğüne göre yerleştirildi.

KPSS merkezi atama sonuçları resmen duyuruldu

ÖSYM, KPSS 2025/2 merkezi atama sonuçlarının tamamlandığını resmi internet sitesi üzerinden ilan etti. Yapılan açıklamada, 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan tercihlere ilişkin yerleştirme işlemlerinin sona erdiği belirtildi.

Adaylar, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebiliyor.

Yerleştirme süreci nasıl işledi?

KPSS 2025/2 merkezi atama süreci üç temel aşamada yürütüldü:

Tercihlerin alınması: Adaylar, puanları doğrultusunda kamu kurumlarının açtığı kadroları tercih etti.

Yerleştirme işlemleri: ÖSYM, puan üstünlüğünü esas alarak adayları ilgili pozisyonlara yerleştirdi.

Sonuçların açıklanması: Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar erişime açıldı.

Bu süreçte herhangi bir sözlü sınav ya da mülakat uygulanmadan, tamamen merkezi sistem esas alındı.

Adaylar sonuç sorgularken nelere dikkat etmeli?

Sonuçlarını inceleyen adayların bazı noktalara özellikle dikkat etmesi gerekiyor:

Sisteme girişte T.C. kimlik numarası ve aday şifresi doğru girilmeli.

Yerleştirilen kurum, unvan ve pozisyon bilgileri detaylı şekilde kontrol edilmeli.

Atama sürecine ilişkin yapılabilecek ek duyurular ve belge teslim tarihleri için ÖSYM’nin resmi açıklamaları takip edilmeli.

Gözler şimdi atama ve belge teslim sürecinde

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları yeni bir süreç bekliyor. Ataması yapılan adaylar, ilgili kurumların duyuracağı takvim doğrultusunda belge teslimi ve göreve başlama işlemlerini tamamlayacak. ÖSYM ve ilgili kamu kurumlarının yapacağı açıklamalar, bu aşamada belirleyici olacak.

KPSS 2025/2 merkezi atama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, kamu hayali kuran binlerce aday için yeni bir dönem resmen başlamış oldu.