Son Mühür- Milli Eğitim Bakanlığı, çeşitli nedenlerle örgün eğitimden uzaklaşma riski taşıyan öğrenciler için yürütülen çalışmaları genişletiyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; bu kapsamda, öğrencilerin devamsızlıklarının önlenmesi amacıyla Eğitime Katılım ve Devamsızlığı İzleme Projesi (EKİP) aktif şekilde uygulanıyor. Proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğiyle yürütülüyor.

Okullarda kurullara özel 8 modüllük eğitim

EKİP kapsamında okullarda faaliyet gösteren Önleme, Müdahale ve Yönlendirme Kurulları’nın (ÖMYK) daha etkin çalışabilmesi için erken okul terki nedenlerini ele alan 8 modüllük özel bir eğitim programı hazırlandı.

Akademik altyapısı tamamlanan bu eğitimler, Türkiye genelinde belirlenecek pilot illerde bu yıl itibarıyla uygulanacak. Eğitimlerin ardından, devamsızlıkla mücadelede sağlanan etki yakından izlenecek.

Erken okul terkine karşı ulusal strateji hazırlanıyor

MEB, çocukların eğitimden kopmasını önlemek amacıyla çok sayıda eş zamanlı projeyi de devreye alıyor. Bunlardan biri olan Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Teknik Destek Projesi ile özellikle lise çağındaki öğrenciler odağa alınıyor.

Bu kapsamda;

Öğrenciler,

Aileler,

Öğretmenler için önleme, müdahale ve telafi modelleri geliştiriliyor.

Ayrıca, devamsızlığın ve erken okul terklerinin önlenmesine yönelik ulusal bir strateji belgesi hazırlanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Her okul için ayrı eylem planı

Yeni sistemde her okul, kendi koşulları ve risk faktörleri doğrultusunda ayrı ayrı analiz ediliyor. Okul terkine yol açan nedenler belirlenerek, bu sorunlara özel okul bazlı eylem planları hazırlanıyor.

Bu planlar;

Öğrenci devamsızlık nedenleri,

Alınacak önleyici tedbirler,

Rehberlik ve yönlendirme çalışmaları gibi başlıkları kapsıyor.

Devamsızlıklar aylık ve dönemsel izlenecek

Devamsızlıkların azaltılması amacıyla Türkiye genelinde aylık ve dönemsel izleme sistemi uygulanıyor. Bu süreçte;

Öğrenci devamsızlık verileri,

Disiplin cezası alan öğrencilerle ilgili bilgiler,

Okul pansiyonlarının doluluk oranları,

Okula devamı artırmaya yönelik çalışmalar,

Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonlarının faaliyetleri düzenli olarak raporlanıyor.

İl müdürlükleri koordinasyonu sağlıyor

Tüm bu çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için il milli eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda, okullarda devamsızlık izleme formları düzenli olarak dolduruluyor. Elde edilen veriler doğrultusunda yıllık okul eylem planları güncellenerek uygulamaya alınıyor.

Yeni uygulamanın, özellikle risk grubundaki öğrencilerin eğitim sisteminde tutulmasında önemli bir rol oynaması hedefleniyor.