Son Mühür / Yiğit Uzun- Koza Altın İşletmeleri A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle yeni yönetim yapılanmasını kamuoyuna duyurdu. Şirket açıklamasında, “24 Ekim 2025 tarihindeki olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine seçilen İsmail Güler’in yönetim kurulu başkanı, Enis Güçlü Şirin’in yönetim kurulu başkan vekili olarak görevlendirilmelerine karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Yeni başkan kimdir?

İsmail Güler, Koza Altın ve grubun diğer iştiraklerinde üst düzey yönetici olarak uzun süredir görev yapan bir isim. Şirketin resmî internet sitesine göre Güler, aynı zamanda Koza Altın’ın yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

Bloomberg ve WSJ gibi finans portalları, Güler’in Koza Altın ve bağlı diğer madencilik şirketlerinde yöneticilik deneyimine dikkat çekiyor.

Görev değişiminin amacı

Bu değişikliğin, Koza Altın’ın yönetim yapısını güçlendirme ve sürdürülebilir büyüme stratejisine ivme kazandırma hedefinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor. Yeni dönemde şirketin sürdürülebilir madencilik, çevre yönetimi ve kurumsal şeffaflık politikalarına öncelik vermesi bekleniyor. Yönetim kurulu başkan vekili Enis Güçlü Şirin’in de bu süreçte aktif rol oynayacağı belirtiliyor.

Neden 2 Kasım’da açıklandı?

Her ne kadar genel kurul 24 Ekim 2025’te yapılmış olsa da, KAP bildirimi ve resmi duyuru 2 Kasım 2025’te yayımlandı. Bunun nedeni, sermaye piyasası mevzuatı gereği kararların tescil, onay ve teknik yükleme süreçlerinin birkaç iş günü sürmesi. Bu nedenle medya haberi de KAP açıklamasının kamuya yansıdığı 2 Kasım günü servis etti.

Yeni yönetimin göreve başlamasıyla birlikte, Koza Altın’ın hem üretim kapasitesini artırması hem de yatırımcı güvenini pekiştirecek yeni adımlar atması bekleniyor.

Koza Altın’ın yeni başkanı İsmail Güler kimdir?

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin yeni yönetim kurulu başkanı İsmail Güler, madencilik sektöründeki uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınıyor. Güler, Koza Grubu bünyesinde farklı kademelerde görev yaparak şirketin büyüme stratejilerinde aktif rol üstlendi.

Koza Altın’ın yanı sıra Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.’nde de yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Güler, grubun enerji ve metal sektörlerindeki yatırımlarını yönlendiren isimler arasında yer alıyor. Finans alanında da etkin bir geçmişe sahip olan Güler, geçmiş dönemlerde Verim Menkul Değerler A.Ş. ve Birleşik Fon Bankası A.Ş. gibi finans kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde bulundu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı duyuruda, Güler’in yönetim kurulu başkanlığına seçilmesinin ardından Enis Güçlü Şirin’in de başkan vekili olarak görevlendirildiği açıklanmıştı.

Sektör kaynakları, İsmail Güler’in liderliğinde Koza Altın’ın sürdürülebilir madencilik, çevre odaklı üretim ve yatırımcı güveni gibi alanlarda yeni adımlar atmasının beklendiğini belirtiyor. Güler’in başkanlığı, şirketin hem ulusal hem de uluslararası madencilik piyasasındaki etkinliğini artırma hedefinin önemli bir parçası olarak görülüyor.