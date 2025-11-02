Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT) hisselerinde yapılan bazı işlemler nedeniyle E.C., A.Y., S.P., Ö.D., S.T. ve C.İ. isimli yatırımcılar hakkında yeni gözetim tedbirleri uygulanacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen bildirime göre karar, “Borsa İstanbul Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi”nin 5. maddesi uyarınca alındı.

Yatırımcılara yönelik olarak 03 Kasım 2025’ten itibaren bir ay süreyle şu tedbirlerin uygulanacağı belirtildi:

Açığa satış ve kredili işlem yasağı

Brüt takas uygulaması

İnternetten emir iletiminin kısıtlanması

Bu tedbirlerin 02 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olacağı açıklandı.

Borsa İstanbul, kararın piyasada “adil ve güvenli işlem ortamının korunması” amacıyla alındığını vurguladı.