Aydın’ın Didim ilçesinde belediyeye ait hizmet alanını görüntüleyen güvenlik kamerası bir kişi tarafından kırıldı. Didim Belediyesi, kamu malına zarar veren şahıs hakkında hukuki süreç başlattı.

Güvenlik kamerası boruyla kırıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde belediyeye ait hizmet alanını kayıt altına alan güvenlik kamerası, kimliği belirlenen bir kişi tarafından boru ile darbe alarak kullanılmaz hale getirildi. Olayın ardından Didim Belediyesi ekipleri, hasarın tespit edildiğini ve kameranın devre dışı bırakıldığını açıkladı.

Belediyeden suç duyurusu

Didim Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kamu malına verilen zararın kabul edilemez olduğu vurgulandı: “Belediyemiz hizmet alanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yerleştirilen güvenlik kameralarına zarar verildiği tespit edilmiştir. İlgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve yasal süreç başlatılmıştır. Kamu malına zarar vermek, halkımızın ortak varlıklarına zarar vermektir. Bu tür eylemlere karşı gerekli hukuki işlemler kararlılıkla sürdürülecektir.”Açıklamada ayrıca, kamu mallarının korunması konusunda vatandaşların duyarlılık göstermesinin önemine dikkat çekildi.