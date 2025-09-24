Son Mühür- İzmir’de su arzında yaşanan sorunlar, farklı ilçelerde planlı ve arıza kaynaklı kesintilerle devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları su kesintileri konusunda bilgilendirdi.

Planlı kesintiler: Bölge-2 mahalleleri etkilenecek

Bugün, 24 Eylül Çarşamba günü saat 23:00 ile 05:00 arasında Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir’in bazı mahallelerinde planlı su kesintisi uygulanacak. Kesintiden etkilenecek başlıca mahalleler şunlar:

Karabağlar: Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin.

Konak: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik.

Bornova: Barbaros, Birlik, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Işıklar, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Mersinli Serintepe, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre, Zafer.

Balçova: Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik.

Narlıdere: 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale.

Güzelbahçe: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki.

Buca: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer.

Gaziemir: Emrez (kısmen).

Bakım ve arıza kaynaklı kesintiler

İzmir genelinde bazı bölgelerde bakım ve arıza nedeniyle de su kesintileri yaşanacak. Öne çıkan kesintiler:

Bayraklı: Çay, Muhittin Erener, R. Şevket İnce; 24 Eylül 11:00-13:01, yaklaşık 2 saat. Ana boru arızası.

Bergama: Ertuğrul, İnkılap; 24 Eylül 09:45-11:45, yaklaşık 2 saat. Ana boru arızası.

Bornova: Doğanlar, Mevlana; 24 Eylül 10:35-12:35, yaklaşık 2 saat. Branşman arızası.

Çeşme: Musalla; 24 Eylül 11:29-16:00, yaklaşık 5 saat. Ana boru arızası.

Foça: Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk; 24 Eylül 11:02-13:02, yaklaşık 2 saat. Ana boru arızası.

Karaburun: Tepeboz; 24 Eylül 09:30-12:00, yaklaşık 2 saat. Kanalizasyon çalışmaları sırasında boru arızası.

Kemalpaşa: Yukarıkızılca Merkez; 24 Eylül 10:47-11:48, yaklaşık 1 saat. Pompa arızası.

Kınık: Dündarlı, Yayakent; 24 Eylül 11:03-13:10, yaklaşık 2 saat. Ana boru arızası.

Konak: Alsancak, Kültür; 24 Eylül 10:01-12:01, yaklaşık 2 saat. Ana boru arızası.

Seferihisar: Sığacık; 24 Eylül 11:05-13:30, yaklaşık 2 saat. Ana boru arızası.

Tire: Akçaşehir; 24 Eylül 11:30-13:31, yaklaşık 2 saat. Ana boru arızası.

Urla: Çamlıçay, Zeytinalanı; 24 Eylül 09:00-12:00, yaklaşık 3 saat. Ana boru arızası.

Urla: Barbaros, Zeytineli; 24 Eylül 08:01-11:00, yaklaşık 3 saat. Elektrik arızası nedeniyle depo seviyelerinde düşüş.

İzmir’de su kesintileriyle ilgili güncel bilgiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi duyuruları üzerinden takip edilebilir. Vatandaşların özellikle planlı kesinti saatlerine göre su depolaması yapması öneriliyor.