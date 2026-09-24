Son Mühür - Global piyasalardaki dalgalanmalar ve ÖTV artışları nedeniyle fiyatları sık sık değişen akaryakıt ürünlerinde sürücülerin yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı. Araç sahipleri günlük yakıt maliyetlerini takip etmek için şehir il güncel fiyatları araştırmaya devam ederken, 24 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de tabelalar değişti.
Motorine 5,50 TL'lik indirim geldi
Geçtiğimiz günlerde 100 TL sınırına ulaşan motorinin litre fiyatına 5 lira 50 kuruşluk indirim yansıtıldı. Bu gelişmeyle birlikte motorin fiyatları 91 TL seviyelerine kadar geriledi. İndirim sonrası üç büyük şehirde güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde listelendi:
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
Avrupa Yakası:
-
Benzin: 80,40 TL
-
Motorin: 90,90 TL
-
LPG: 34,99 TL
Anadolu Yakası:
-
Benzin: 80,30 TL
-
Motorin: 90,70 TL
-
LPG: 34,40 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
-
Benzin: 81,40 TL
-
Motorin: 92,00 TL
-
LPG: 35,09 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
-
Benzin: 81,70 TL
-
Motorin: 92,30 TL
-
LPG: 34,99 TL