Son Mühür - Global piyasalardaki dalgalanmalar ve ÖTV artışları nedeniyle fiyatları sık sık değişen akaryakıt ürünlerinde sürücülerin yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı. Araç sahipleri günlük yakıt maliyetlerini takip etmek için şehir il güncel fiyatları araştırmaya devam ederken, 24 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de tabelalar değişti.

Motorine 5,50 TL'lik indirim geldi

Geçtiğimiz günlerde 100 TL sınırına ulaşan motorinin litre fiyatına 5 lira 50 kuruşluk indirim yansıtıldı. Bu gelişmeyle birlikte motorin fiyatları 91 TL seviyelerine kadar geriledi. İndirim sonrası üç büyük şehirde güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde listelendi:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası:

Benzin: 80,40 TL Türkiye ve Ukrayna arasında ticaret anlaşması imzalandı İçeriği Görüntüle

Motorin: 90,90 TL

LPG: 34,99 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 90,70 TL

LPG: 34,40 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 92,00 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 92,30 TL

LPG: 34,99 TL