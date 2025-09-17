Son Mühür- İzmir’de uzun süredir devam eden susuzluk problemi, kent genelinde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri ile sürüyor. Kentin birçok ilçesinde hem bakım çalışmaları hem de altyapı arızaları nedeniyle vatandaşlar suya erişimde zorluk yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül Çarşamba günü merkez ilçelerde planlı su kesintisi uygulanacak.

Merkez ilçelerde planlı su kesintisi programı

Planlı kesintiler 17 Eylül Çarşamba günü saat 23:00 ile 05:00 arasında uygulanacak. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve ilçeler ise şöyle:

Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım.

Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni.

Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar.

Menemen: 29 Ekim, 9 Eylül, İstiklal, Gazi, 30 Ağustos, Kemal Atatürk, Ulus, Zeytinlik, İncirli Pınar, Gölcük, Irmak, İsmet İnönü, Uğur Mumcu, Ulukent, Cumhuriyet, Yahşelli, Yeşilpınar.

Bornova: Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt.

Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer.

Menderes: Görece, Ata, Hürriyet, Cumhuriyet.

İlçelerde arıza nedeniyle kesintiler

Merkez ilçelerdeki planlı kesintilerin yanı sıra, bazı ilçelerde ana boru arızaları ve altyapı sorunları nedeniyle ek su kesintileri yaşanıyor:

Aliağa, Kültür Mahallesi: 17 Eylül saat 09:29 – 12:30, yaklaşık 3 saat su kesintisi, ana boru arızası nedeniyle.

Bergama, Atmaca, Bahçelievler, Ertuğrul, Fatih, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Selçuk, Zafer Mahalleleri: 16 Eylül saat 17:00 – 23:00, yaklaşık 6 saat su kesintisi. Yeraltı su seviyesinin azalması ve yoğun kullanıma bağlı basınç düşüklüğü.

Beydağ, Aktepe Mahallesi: 17 Eylül saat 09:20 – 11:30, yaklaşık 2 saat su kesintisi, ana boru arızası.

Kınık, Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni, Yukarı Mahalleleri: 17 Eylül saat 09:13 – 14:13, yaklaşık 5 saat su kesintisi, ana boru arızası ve basınç düşüklüğü.

Kiraz, Yeni Mahallesi: 17 Eylül saat 09:00 – 12:30, yaklaşık 4 saat su kesintisi, ana boru arızası.

İzmir’de yaşanan kesintiler, hem planlı çalışmalar hem de altyapı sorunları nedeniyle vatandaşların günlük yaşamını etkilemeye devam ediyor.