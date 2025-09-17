Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Arjantin'in İstanbul Başkonsolosu Beatriz Vivas ve beraberindeki heyeti ağırlayarak, iki bölge arasındaki potansiyel iş birliği alanlarını değerlendirdi. Ziyarette, Latin Amerika Ticaret ve Sanayi Odası (LATİN) Başkanı Alper Şenol ve Genel Sekreteri Övünç Şenol da yer aldı. Görüşmede, İzmir'in ekonomik ve kültürel zenginlikleri ile Arjantin'in sunduğu olanaklar üzerine verimli bir diyalog kuruldu.

İzmir'in potansiyeli uluslararası arenada tanıtılıyor

Başkan Tugay, konuklarına İzmir'in demografik yapısı, tarım, sanayi, ticaret ve turizm alanlarındaki güçlü konumu hakkında detaylı bilgiler sundu. Özellikle kentin bir liman şehri olarak stratejik önemini vurgulayan Tugay, sebze, zeytinyağı ve deniz ürünleri gibi yerel ürünlerin potansiyeline dikkat çekti. Ayrıca, İzmir'in kentsel planlama, altyapı projeleri, çevre düzenlemeleri ve körfez temizliği konularında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yakın zamanda katıldığı uluslararası toplantılardan edindiği izlenimleri paylaşan Başkan Tugay, İzmir'in küresel alanda daha fazla tanınması için yürütülen çabaların önemine işaret etti.

Tarım ve turizmde ortak hedefler

Başkonsolos Vivas, tarım, tarım makineleri ve tekstil sektörlerinde İzmir ile güçlü bir iş birliği zemini oluşturulabileceğini belirtti. Karşılıklı bilgi alışverişi ve belediyeler arası iletişimin bu süreci hızlandırabileceğini ifade eden Vivas, lüks turizm pazarını hedefleyen bir webinar düzenleyeceklerini ve bu alandaki Türk turizm firmalarını etkinliğe davet edebileceklerini dile getirdi. Vivas, Türk turistlerin Arjantin'e olan ilgisini artırmak amacıyla Buenos Aires'in yanı sıra Patagonya gibi alternatif destinasyonları da tanıtmayı planladıklarını aktardı. İzmir'deki Şirince örneğini vererek, butik turizm potansiyelinin iki ülke için de değerlendirilebileceğini ve karşılıklı olarak birbirlerine sunabilecekleri çok sayıda fırsat olduğunu vurguladı.

Kardeş kent ilişkileri için adım atılıyor

Ziyarette hazır bulunan LATİN Başkanı Alper Şenol ve Genel Sekreteri Övünç Şenol, 20 yıldır faaliyet gösteren odalarının İzmir'de bir ofis açtığını belirtti. Şenol, İzmir ve Arjantin'in farklı şehirleri arasında kardeş kent ilişkisi kurma potansiyelini araştırdıklarını ifade etti. Bu amaçla, İzmir ile Arjantin'deki uygun bir kent arasında resmi bir kardeşlik bağı kurulması için her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını vurguladı. Bu girişimin, ekonomik ve kültürel ilişkileri daha da derinleştireceği ve iki taraf arasındaki köprüleri güçlendireceği belirtildi.