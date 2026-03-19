Son Mühür / Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki atıl alanları modern yaşam alanlarına dönüştürme çalışmalarını sürdürüyor.

Karşıyaka Dedebaşı Mahallesi’nde uzun süredir kullanılmayan bir alan, kapsamlı düzenlemelerle park haline getirilirken; Şemikler Mahallesi’nde ise yeni bir mahalle parkı için çalışmalar başlatıldı.

Dedebaşı’nda atıl alan modern parka dönüştü

Karşıyaka Dedebaşı Mahallesi Ordu Bulvarı üzerinde bulunan ve uzun süredir atıl durumda olan alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yeniden düzenlendi.

Yaklaşık 278 metrekarelik alanda gerçekleştirilen çalışmalarda kaskatlı havuz, yeşil alanlar, banklar ve ahşap gölgelikler yer aldı.

Yapılan düzenlemeyle birlikte bölge, mahalle sakinlerinin dinlenebileceği ve sosyalleşebileceği yeni bir cazibe noktasına dönüştü.

“Mahalleye nefes aldıran bir alan oldu”

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kıyı Bölgeler Şefi Orhan Moroğlu, yapılan çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde, alanın daha önce atıl durumda olduğunu ve çeşitli sorunlar barındırdığını belirterek, “Vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanı oluşturduk. Yeşil alanlar, kaskatlı havuz ve oturma alanlarıyla mahalleye değer kattık” dedi.

Muhtardan teşekkür: “Ordu Bulvarı’na yakışan bir görüntü oldu”

Dedebaşı Mahalle Muhtarı Canan Tekdemir ise yapılan düzenlemenin mahalleye estetik ve sosyal açıdan katkı sağladığını ifade etti.

Alanın daha önce köhne bir görüntüye sahip olduğunu vurgulayan Tekdemir, “Burası adeta bir tarla gibiydi ve bulvara yakışmıyordu.

Yapılan çalışma ile çok güzel bir görünüme kavuştu. Mahalle sakinleri parkı yoğun şekilde kullanıyor” diye konuştu.

Vatandaşlar memnun: “Sabah kahvemi alıp geliyorum”

Mahalle sakinleri de yeni parkın yaşam kalitelerini artırdığını dile getirdi. Meral Yılmaz, “Daha önce burası çok kötü durumdaydı.

Şimdi ise şahane oldu. Sabah kahvemi alıp gelip oturuyorum, arkadaşlarımla sohbet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Birgül Çetintaş ise parkın her yaştan vatandaş için önemli bir buluşma noktası haline geldiğini belirterek, “Alışverişten dönenlerin dinlenebileceği, insanların bir araya gelebileceği bir alan oldu” dedi.

Nazmiye Çetintaş da özellikle havuzdan gelen su sesinin huzur verici olduğunu vurgulayarak yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şemikler’de 2 bin 500 metrekarelik yeni park geliyor

Dedebaşı’ndaki dönüşümün ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Şemikler Mahallesi’nde yeni bir park projesini hayata geçiriyor.

Şemikler İZBAN İstasyonu yakınında, Lamia Karer Ortaokulu önünde yer alan yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alan için çalışmalar başladı.

Projede yeşil alanların yanı sıra oturma alanları, çocuk oyun grupları ve 34 araç kapasiteli otopark yer alacak.

Renkli bitkilerle yapılacak peyzaj düzenlemesiyle parkın bölgeye estetik ve sosyal açıdan katkı sağlaması hedefleniyor.