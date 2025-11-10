Basketbol Süper Ligi’ne beklentilerin çok uzağında başlayan Karşıyaka Basketbol, ilk 7 haftada yalnızca 1 galibiyet alarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Yeşil-kırmızılı ekip, 6 mağlubiyetle 15. sıraya kadar gerileyince camiada alarm zilleri çalmaya başladı.

Beşok dönemi sona erdi

Kötü gidişatın ardından Karşıyaka yönetimi, Başantrenör Faruk Beşok’la yollarını ayırma kararı aldı. Teknik kadro için yeni isim arayışlarına başlayan yönetim, aynı zamanda takımı güçlendirecek transfer hamlelerini de hızlandırdı.

Sokolowski transferi gündemde

Karşıyaka’nın radarına giren en güçlü adaylardan biri, Beşiktaş’ta da forma giymiş olan 33 yaşındaki Polonyalı kısa forvet Michal Sokolowski oldu.

Son olarak İtalya’nın Dinamo Sassari takımında görev alan tecrübeli oyuncu için yeşil-kırmızılıların girişimlere başladığı öğrenildi.

Anlaşmada son detaylar kaldı

Tarafların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ve transferde yalnızca bazı detayların netleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Resmiyet aşamasına gelindiğinde, Sokolowski’nin Karşıyaka forması giymesi an meselesi olarak değerlendiriliyor.

Tecrübeli forvetin performans verileri

Geçtiğimiz sezon Dinamo Sassari formasıyla 9.8 sayı ve 2.5 ribaund ortalamasıyla mücadele eden Michal Sokolowski, savunma sertliği, tecrübesi ve dış şut katkısıyla öne çıkan bir isim olarak biliniyor.

Karşıyaka'nın hedefi çıkış yakalamak

Yeni teknik kadro ve olası transfer hamleleriyle rotasını yukarı çevirmek isteyen Karşıyaka Basketbol, ilk periyottaki kötü gidişatı tersine çevirerek sezonun geri kalanında güçlü bir toparlanma hedefliyor.