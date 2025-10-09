Aydın’ın tarihi zenginlikleriyle ünlü Didim ilçesi, jandarma ekiplerinin düzenlediği başarılı bir operasyonla izinsiz kazı girişimine sahne oldu. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, tarihi eser bulma amacıyla yasa dışı kazı yapan bir şebekeye suçüstü baskın düzenlendi. Toplam dört şüpheli gözaltına alınırken, olay yerinde kaçak kazıda kullanılan çok sayıda teknik ekipman ele geçirildi. Jandarma ekipleri, kültürel mirasın korunması adına bölgedeki denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini bir kez daha gösterdi.

Balat Mahallesi'ndeki izinsiz kazı girişimi deşifre edildi

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı birimleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik istihbarat faaliyetleri kapsamında önemli bir bilgiye ulaştı. Elde edilen bilgiler, ilçeye bağlı Balat Mahallesi'nde belirlenen bir arazide izinsiz kazı yapıldığı yönündeydi. Bu bilgi üzerine jandarma ekipleri, vakit kaybetmeden bölgeye operasyon düzenleme kararı aldı. Düzenlenen baskında, üç kişinin aktif olarak kazı yaptığı tespit edilirken, bu kişileri alana getirip yönlendirdiği belirlenen dördüncü bir şüpheli de suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, tarihi eserlere ulaşmak amacıyla organize bir şekilde hareket ettikleri belirlendi.

Olay yerinde bulunan teknik malzemeler: Yılan kamera ve matkaplar

Kaçak kazı yapılan bölgede jandarma ekipleri tarafından detaylı bir arama ve inceleme yapıldı. Aramalarda ele geçirilen malzemeler, şüphelilerin profesyonel yöntemler kullandığını gözler önüne serdi. Kazı alanında; yeraltını görüntülemek ve tünel açmak için kullanılan 2 adet yılan kamera, kazı sırasında güvenliklerini sağlamak amacıyla getirilen 1 adet gaz maskesi, sert zeminleri delmek için kullanılan 1 adet matkap ucu, derin noktalara iniş-çıkış için gerekli olan 1 adet halat ve çeşitli kazı araç gereçleri bulundu. Ele geçirilen bu malzemeler, şüphelilerin kazı faaliyetlerini ne kadar ciddi ve hazırlıklı bir şekilde yürüttüklerini ortaya koydu. Gözaltına alınan dört şüpheli hakkında yasal işlemler başlatılırken, tarihi eser kaçakçılığı suçuyla ilgili adli sürecin devam ettiği ve olayla ilgili kapsamlı bir soruşturmanın yürütüldüğü öğrenildi. Jandarma, Didim'in köklü tarihini koruma kararlılığını bu başarılı operasyonla bir kez daha kanıtlamış oldu.