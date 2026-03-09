Olay, 5 Mart Perşembe günü saat 00.30 sıralarında Tophane Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta yaşayan O.G.Y. (61) tarihi çeşmenin çevresinde ateş yaktı.

Kısa sürede yükselen alevler, tarihi yapının mermer yüzeylerinde is ve kararmalara neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis şüpheliyi gözaltına aldı

Olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yapılan incelemelerde ateşi yakan kişinin O.G.Y. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli hakkında “Mala zarar verme” ve “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

“Tarihi eser olduğunu bilmiyordum”

Şüpheli O.G.Y.’nin emniyetteki ilk ifadesinde, ateşi ısınmak amacıyla yaktığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde, “Isınmak için ateş yaktım, tarihi eser olduğunu bilmiyordum” dediği belirtildi.

Yapılan incelemede O.G.Y.’nin daha önce “Taksirle öldürme”, “İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” ve “Kasten yaralama” gibi suçlardan toplam 5 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Yangın anları kameraya yansıdı

Öte yandan tarihi çeşmede çıkan yangının cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde çeşmeden alevlerin yükseldiği, çevrede bulunan vatandaşların bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, görüntüyü kaydeden kişinin duruma tepki gösterdiği de duyuluyor.

“Bu bölgeye polis noktası konulmalı”

Kılıç Ali Paşa Camii din görevlisi Yadigar Murat, çeşmenin caminin hemen yanında bulunduğunu belirterek güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Murat, tarihi eserin önemli bir kültürel değer taşıdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Çeşmemiz camimizin hemen yanında yer alıyor. Çok nadide bir eser.

İstanbul’un üç büyük çeşmesinden bir tanesi. Düne kadar sağlam duruyordu ancak akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş zarar verdi. Burası turistik açıdan yoğun bir bölge. Bu nedenle buraya bir polis noktası konulmasını istiyoruz.”

Turistlerden tepki

Olay, bölgedeki turistlerin de tepkisini çekti. İstanbul’u gezmeye gelen Ukraynalı turist Yevhenilla Samilova, yaşanan durumun üzücü olduğunu belirterek, “İstanbul çok güzel bir şehir ama bu durum çok kötü. Umarım kısa sürede düzeltilir” dedi.

Vatandaşlardan Yusuf Gök ise tarihi eserlerin korunması gerektiğini vurgulayarak, “Tarihi eserimizi yakanlara hain denir. Burası gelecek nesillere kalacak bir miras. En azından restore edilmesi lazım” diye konuştu.

“Daha önce de benzer olaylar yaşandı”

Bölgede sık sık benzer olayların yaşandığını söyleyen Şahin Şık ise çeşmenin çevresinde yaşayan bazı kişilerin zaman zaman ateş yaktığını belirtti.

Şık, “Sokakta kalanlar çeşmenin içine yatak koyup uyuyor. İçki içtikten sonra ateş yakabiliyorlar. Bu ilk değil, daha önce de birkaç kez benzer olaylar oldu. Bu durum hem tarihi eser için hem de çevredeki insanlar için risk oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği de olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Beyoğlu ilçesi Kılıç Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan ve 1732 yılında yaptırılan Tophane Meydan Çeşmesi, 05.03.2026 günü çıkan bir yangında zarar görmüştür.

Olayın ardından emniyet birimlerince inceleme başlatılmış ve yangını sokakta yaşayan 61 yaşındaki O.G.Y.’nin çıkardığı tespit edilmiştir.”

Açıklamada ayrıca şüphelinin çeşitli suçlardan 5 kaydı bulunduğu belirtilerek, “O.G.Y., ‘Mala zarar verme’ ve ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiştir.” denildi.