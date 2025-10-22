Güney Amerika ülkesi Ekvador, sarsıntıyla güne son verdi. Ülkenin güney kesiminde yer alan El Oro eyaletinde meydana gelen deprem, bölge halkında büyük endişeye neden oldu. Depremin büyüklüğüne dair farklı kurumlar arasında çelişkili raporlar yayımlanırken, yetkililer hasar tespit çalışmalarına hızla başladı.

El Oro eyaleti sarsıntıyla sallandı

Deprem, El Oro eyaletinde, yerel saatle 19.05’te (TSİ: 03.05) kaydedildi. Sarsıntının merkez üssü olarak, eyalete bağlı Arenillas kasabasının yaklaşık 11,5 kilometre güneydoğusu tespit edildi. Bu şiddetli sarsıntı, yalnızca merkez üssüne yakın bölgelerde değil, çevre illerde de hissedilerek geniş bir alanda paniğe yol açtı. Sarsıntının hissedildiği anda vatandaşlar kendilerini hızla açık alanlara atmaya çalışırken, ilk belirlemelere göre can kaybı veya ağır yaralanma bildirilmediği öğrenildi. Ancak bölgedeki altyapı ve binalarda oluşabilecek potansiyel hasar endişesi devam ediyor.

Büyüklük verilerinde kurumlar arası farklılık

Depremin şiddeti konusunda ulusal ve uluslararası sismoloji merkezleri arasında bir veri uyuşmazlığı yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan ilk ölçümlerde, sarsıntının büyüklüğü 5.5 olarak ilan edildi ve derinliğiyle ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü belirtildi. Buna karşın, Ekvador'un kendi resmi kurumu olan Ekvador Jeofizik Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 6.1 olarak duyurdu. Bu 0.6 birimlik fark, depremin enerji salınımı açısından önemli bir farklılığı işaret ediyor ve yerel makamların alarm seviyesini yükseltmesine neden oldu.

Yetkililer tetikte: Hasar tespiti başladı

Yetkililer, iki farklı büyüklük verisinin ışığında, özellikle merkez üssüne yakın yerleşim yerlerinde hasar tespiti ve önleyici tedbirler amacıyla hızla harekete geçti. Deprem kuşağında yer alan Ekvador'da bu tür sarsıntıların sıkça yaşanması, afet yönetim ekiplerinin hazırlıklı olmasını sağlıyor. Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi birimleri, depremden etkilenen bölgelerde tarama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.