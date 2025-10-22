Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kuru hareketleri ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatında ise 92 kuruşluk bir indirim yapıldı. Peki, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne durumda?

22 Ekim 2025 Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 52.26 TL

Motorin litre fiyatı: 52.35 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 52.08 TL

Motorin litre fiyatı: 52.20 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 53.08 TL

Motorin litre fiyatı: 53.36 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 53.42 TL

Motorin litre fiyatı: 53.70 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL