İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir ofis inşaatında korkunç bir iş kazası yaşandı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yük asansörünün aniden düşmesi sonucu aralarında bir iş güvenliği uzmanının da bulunduğu toplam 8 inşaat işçisi yaralandı. Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edilirken, polis kazanın nedenini aydınlatmak üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Asansör 5. katta askıda kaldı, uzman zeminle çarpıştı

Kaza, Yenibosna Merkez Mahallesi Kuyumcular Sokak'ta saat 10.30 sularında yapımı devam eden ofis inşaatında gerçekleşti. Alper ismindeki iş güvenliği uzmanı ve iki işçi, üst katlara çıkmak amacıyla bindikleri yük asansörünün henüz belirlenemeyen bir arıza nedeniyle kontrolsüzce düşmeye başladığını fark etti. Asansör, beşinci kata geldiğinde askıda takılı kalarak durabildi; ancak bu sırada sepetin içinde bulunan iş güvenliği uzmanı Alper, çarpmanın etkisiyle zemine düşerek ağır şekilde yaralandı. Sepette kalan diğer iki işçi de savrulma sonucu yaralandı ve mahsur kaldı.

Kurtarma anında ikinci bir yaralanma

Kazayı gören diğer inşaat çalışanları, durumu derhal itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirerek yardım talebinde bulundu. Bazı işçiler ise asansörde mahsur kalan arkadaşlarını kurtarmak amacıyla müdahale etmeye çalışırken, bu sırada bir işçi daha yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, teknik çalışmalar sonucunda asansörde yaralı vaziyette mahsur kalan iki işçiyi güvenli bir şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Zemine düşen iş güvenliği uzmanı Alper dahil toplam 8 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis olay yerinde inceleme başlattı, görüntü engeli yaşandı

Polis ekipleri, kaza bölgesini güvenlik şeridiyle çevirerek sokaktaki trafiği durdurdu ve olay yeri inceleme ekipleri inşaat alanında detaylı araştırmalara başladı. Kazanın yük asansörünün teknik bir arızadan mı yoksa ihmalden mi kaynaklandığı soruşturma sonucunda netleşecek. Bu arada, kaza anını ve sonrasını görüntülemek isteyen basın mensupları, inşaatın güvenlik görevlileri ve yetkili olduğu iddia edilen bir kişi tarafından engellenmeye çalışıldı. Bu gergin anlar da kameralara yansıdı.