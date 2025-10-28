Son Mühür- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün gece meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’nin birçok kentinde paniğe neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin merkez üssündeki şiddetinin 8 olarak ölçüldüğünü açıkladı. Halk geceyi sokakta geçirirken, bölgede etkili olan yağış endişeyi artırdı.

Geniş bir alanda hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.48’de gerçekleşen deprem, 6,1 büyüklüğünde ve 5,99 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem; İzmir, İstanbul, Bursa ve çevre illerden de şiddetli şekilde hissedildi. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, geceyi sokakta geçirenlerin sayısı arttı.

“Enerjisi 20 bin ton dinamit gücünde”

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin taşıdığı enerjiye dikkat çekti. Tüysüz, “Bu depremin saldığı enerji yaklaşık 20 bin ton dinamitin aynı anda patlamasına eş değer. Hatta neredeyse bir atom bombası kadar enerji yaydığını söylemek mümkün” ifadelerini kullandı.

“Atom bombası kadar güçlü”

Prof. Dr. Tüysüz, depremin büyüklüğüne rağmen daha büyük bir sarsıntı beklenmediğini belirterek, “6,1 önemli enerji yayan bir deprem. Burada meydana gelen deprem büyüklüğü atom bombası kadar güçlüdür. Geniş bir alanda hissedilmesi gayet doğaldır” dedi. Uzman, 10 Ağustos’taki 6,1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bölgede 20 binin üzerinde artçı kaydedildiğini hatırlattı.

“Yeni faylar tetiklendi”

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı’daki depremin 10 Ağustos’ta yaşanan sarsıntı sonrası ortaya çıkan yeni faylarla ilişkili olabileceğini belirtti. Sözbilir, “Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar jeotermal akışkanları kapsıyor, bu nedenle 5’e varan büyüklükte artçılar ve bir deprem fırtınası yaşanabilir” değerlendirmesini yaptı.

Fırtına ve yağış uyarısı

Depremin ardından meteorolojik koşullar da endişe yarattı. Bölgedeki yağış ve rüzgârın etkisini artırması beklenirken, uzmanlar olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Halk tedirgin, geceyi dışarıda geçirdi

Sındırgı ve çevresindeki vatandaşlar, art arda yaşanan sarsıntılar nedeniyle evlerine girmeye çekindi. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen birçok kişi geceyi açık alanlarda, araçlarında veya çadırlarda geçirdi. AFAD ekipleri bölgede saha taramasını sürdürürken, şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.