Son Mühür- 31 Mart seçimleri sonrası sadece Manisa'nın değil tüm Türkiye'nin kalbini kazanmayı başaran Ferdi Zeyrek genç yaşında talihsiz bir kaza sonrası hayata veda etmişti.

Zeyrek'in adı bundan böyle Ferdi Zeyrek Vakfı'nda yaşatılacak.

Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ,

''Bugün ekonomik krizler, gelir adaletsizliği ve sosyal kutuplaşma derinleşirken, Ferdi Zeyrek Vakfı’nın üstlendiği rol daha da kıymetli hale geliyor. Vakıf, üniversite ve lise düzeyinde öğrenim gören, ancak maddi yetersizlikler nedeniyle eğitimlerini sürdürmekte zorlanan gençlere burs desteği sağlıyor. Bu burslar sadece maddi bir yardım değil, aynı zamanda Ferdi Zeyrek’in “Gençler umut demektir” sözüne yakışır birer gelecek yatırımıdır.'' hatırlatmasında bulundu.



Adalet ve dayanışma yürüyüşü...



''Ferdi Zeyrek aramızda değil belki, ama onun adalet ve dayanışma dolu yürüyüşü sürüyor.'' vurgusunda bulunan Erdağ,

''Bugün bu yürüyüşe katılmak, sadece bir insanın hatırasına saygı değil; yarının Türkiye’sine de bir söz vermek anlamına geliyor. Çünkü biliyoruz ki, emek ve adalet uğruna atılan her adım, bu topraklarda kalıcı bir iz bırakır. Ferdi Zeyrek Vakfı da tam olarak bu izlerin, bu umudun, bu ortak geleceğin en parlak işaretidir.

Ferdi Zeyrek Vakfı bizlere farklı bir yol öneriyor. Bu yol, kişisel çıkarların değil, ortak değerlerin öne çıktığı bir dayanışma yolu.'' mesajı verdi.

