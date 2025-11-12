Son Mühür - İş Alemi Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu, yürütülen proje sürecine ilişkin açıklama yaparak, yaşanan süreçte uzlaşıdan yana olduklarını ve tüm yanlış algılara rağmen yapıcı tutumlarını sürdürdüklerini bildirdi. Açıklamada, yüksek ihale bedelleri, geçmişte yaşanan olumsuzluklar ve haksız ithamlara rağmen hedeflerinin yalnızca üyelerin emeğini korumak ve projeyi sağduyu ile tamamlamak olduğunun altı çizildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilk toplantı 27 Ekim’de yapıldı

Kooperatif, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından görevlendirilen Av. Ahmet Okyay ve ekibiyle 27 Ekim tarihinde ilk toplantının gerçekleştirildiğini, üyelerin bu görüşmeyi uzlaşma yolunda “önemli bir adım” olarak değerlendirdiğini kaydetti.

“Uzlaşma isterken kamuoyuna sorun çıkaran taraf gibi yansıtıldık”

Açıklamada, sürecin iyi niyetle sürdürülmesine karşın, Kooperatif yönetiminin kamuoyuna “sorun çıkaran taraf” olarak lanse edildiği belirtilerek şu görüşlere yer verildi: “Ne yazık ki Sayın Cemil Tugay tarafından Kooperatif yönetimimiz sorun çıkaran taraf gibi gösterilmiştir. Ardından belediye ekipleri şantiye sahamıza girmeye çalışmış, son olarak da Kooperatifimizin ‘işgalci’ olduğu ve ‘inşaatı engellediği’ yönünde gerçeği yansıtmayan açıklamalar yapılmıştır.”

Kooperatif, bu tutumun süreci uzatmaya ve kendilerini uzlaşmaz taraf gibi göstermeye yönelik olduğu değerlendirmesinde bulundu.

“Tüm olumsuzluklara rağmen güvenmeye devam ediyoruz”

Açıklamada, “Yıllar içinde yatırımlarımız değer kaybetmesine rağmen hâlâ Belediyemize güvenmekte, projelerimizin tamamlanması için samimi çaba göstermekteyiz” ifadeleri kullanılarak, istişare ve anlaşma zeminini sürdürme iradelerinin devam ettiği vurgulandı.

“Sağduyunun kazanacağına inanıyoruz”

Bugün gerçekleşecek ikinci toplantıya işaret eden Kooperatif yönetimi, görüşmede sağduyu ve karşılıklı anlayışın öne çıkacağına inandıklarını belirtti: “Umudumuz, şehrimizin kurumları ve vatandaşlarının yararına olacak ortak bir çözümde buluşabilmektir.” Açıklama, İş Alemi Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sonay Bezirci imzasıyla kamuoyuna duyuruldu.

Ne olmuştu?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere 3’üncü Etap kentsel dönüşüm alanında ikmal ihalesini tamamlayıp yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştı. Ancak İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi yönetimi, şantiye şefi ve fenni mesulün alana girişine izin vermeyerek yer teslimini engellemişti.

Belediye, bu tutumun konut teslimlerinde gecikmeye ve maliyet artışına yol açacağını belirterek kooperatif yöneticileri hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurmuştu. Uzundere ve Örnekköy’de dönüşüm çalışmalarının hızla tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı.