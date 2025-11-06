Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Sayıştay’ın 2024 yılı denetim raporlarında yer alan kooperatif konusuna ilişkin süren tartışmalara açıklık getirdi. Göreve geldiği günden bu yana bütçe disiplini ve verimlilik vurgusu yaptığını hatırlatan Tugay, kooperatif teslim süreçlerinde yaşanan tıkanmanın temel nedeninin bazı kooperatif yöneticilerinin süreci zorlaştırması olduğunu belirtti.

UZLAŞMA KRİZİ

“Göreve geldiğimden beri verimlilik diye konuşuyorum. Bütçe konusunda çalışmalar var. Bazı şirketler sıkıntı yaşıyordu. İdeal olarak yükümlü olduğumuz şeyleri yapmak zorundayız. Kooperatif konusu hakkında süreç devam ediyor. Zararın olup olmadığını görmek için evleri yapıp teslim etmemiz gerekiyor.

Kooperatifçiler uzlaşma noktasında sıkıntı çıkarıyor. Kooperatif üyelerini mağdur etmeyecek şekilde teslim etmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl daireleri teslim etmeyi düşünüyoruz. İhalesi yapılmış olan yerde kooperatifler haksız. İdare makamları da bunu söylüyor. Orayı illegal şekilde gasp eder gibi ‘biz çıkmayız’ diyorlar. İhaleyi yaptık, gereğini yerine getiriyoruz. Kooperatif yöneticileri çıkmakta direniyor. Kamu zararının oluşup oluşmadığı o zaman görülecek.