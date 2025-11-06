Son Mühür/ Beste Temel- Konak Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde, O’nu anmak üzere kapsamlı bir etkinlik serisi başlattı. Özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun katılımıyla hazırlanan programlar, Atatürk sevgisinin ve fikirlerinin gelecek nesiller tarafından da sahiplenileceği mesajını güçlü bir şekilde veriyor. Program kapsamında sergilerden konserlere, tiyatrodan performansa kadar anlam yüklü birçok etkinlik Konaklılarla buluşuyor.

Anma etkinliklerinin başlangıcı, Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin yoğun emeğiyle hayata geçirilen ‘Hanri Benazus Atatürk Fotoğrafları Sergisi’ ile yapıldı. Türkan Saylan Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde açılan sergi, koleksiyoner Hanri Benazus’un seçkisiyle belirlenen nadide Atatürk fotoğraflarını ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin aynı temada hazırladığı resim çalışmalarını bir araya getirdi. Prof. Dr. Çınla Şeker ile Doç. Dr. Yurdagül Kılıç Gündüz küratörlüğünde gerçekleşen ve geniş ilgi gören bu sergi, 14 Kasım 2025 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. Serginin açılışı, Ata’ya duyulan saygının sanatsal bir ifadesi olarak büyük beğeni topladı.

Anma haftası çocuk koroları ve konserlerle devam ediyor

Konak Belediyesi’nin Ata’ya olan bağlılığını simgeleyen bu program, hafta boyunca farklı etkinliklerle devam edecek. Anma etkinlikleri kapsamında ilk olarak 7 Kasım Cuma günü, Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’ne devam eden minikler, bizzat kendilerinin hazırladığı sahne performanslarını sergileyecekler. Bu çocuk merkezli etkinlikler, en küçük yaştan itibaren Atatürk bilincinin aşılandığını gözler önüne serecek.

Ardından 8 Kasım Cumartesi günü Beştepeler Sosyal Tesisleri, sanatsal bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Şef Ruhsar Gencer yönetimindeki Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu, etkileyici bir Atatürk Oratoryosu sunumu gerçekleştirecek. Anma haftasının zirvesi ise 10 Kasım Pazartesi günü yaşanacak. Sabah saat 09:05’te, Ulu Önder’in hayata gözlerini yumduğu o anda, Konak Belediyesi’nin tüm hizmet binalarında çalışan personel, Ata’ya olan sonsuz saygısını ifade etmek üzere Saygı Duruşu’nda bulunacak. Aynı gün öğleden sonra, saat 14.00’te, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde “Çocuk Olmak Ne Güzel Şey” başlıklı tiyatral bir konferans düzenlenecek. Akşam saat 20.00’de ise Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde, Şef Bahar Almaç yönetimindeki Konak Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, “Sonsuz İz” adını taşıyan özel bir konserle Atatürk’e olan özlemi müzikle dile getirecek.