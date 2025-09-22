Atakan Başpehlivan/Gamze Eskiköy-İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik yolsuzluk soruşturmasında açılan davanın ikinci duruşması Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülüyor. Aralarında önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 65 sanığın yargılandığı davada, bugünkü oturum tutuksuz sanıkların savunmalarıyla başladı.



Aydemir: Önümüzde 3 yıl var, proje rahatlıkla tamamlanabilir!



Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki mahkeme salonunda ifade veren İZBETON yönetim kurulu üyesi Abdullah Aydemir, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve şu ifadeleri kullandı:



“Neden suçlandığımı anlamıyorum. Suçlamaları reddediyorum. Benim 6 adet kooperatifim var. Sanki hepsinin durumu aynıymış gibi değerlendiriliyor. İZBETON ile sözleşmemizi imzaladık. Yer teslimi o dönemde yapıldı ancak sadece kağıt üzerinde kaldı. 2023 Ekim ayında yıkım işlemi başladı. Alanda hâlâ moloz olmasına rağmen zemini 70 günde tamamlayabildik. 14 Temmuz 2024 tarihinde eksikler tamamlandı. 12 Temmuz’daki meclis oturumunda İZBETON’dan alınan işler Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’na devredildi. Neden böyle bir karar alındığını anlayamadık. 9 Aralık 2024 tarihinde zararlar hakkında ihtar çektik ve en sonunda da dava açtık. Dolandırıcılık niyetimiz hiçbir zaman olmadı. Maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden somut bir sonuç çıkmadı. Önümüzde 3 yıl var. Bu proje çok rahatlıkla tamamlanabilir. Ben bu suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum"

AHMET KANTEK: MOOBİNGE UĞRATILDIK!

Bir diğer tutuksuz sanık olan Mimar Ahmet Kantek de mahkemede söz aldı. Kantek savunmasında şunları dile getirdi:

“Biz bu işe başlarken siyasi bir kavganın ortasına düşmüşüz. Burada kasıt olduğunu düşündüğüm bazı konular ile ilgili Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından düzenli olarak mobinge uğratıldık. Ben bugüne kadar hiçbir belediye ile iş görüşmedim. Betonun rengini beğenmedikleri için durdurma kararı gerçekleştirildi. Bu rengi beğenmeyen de Büyükşehir’de çalışan harita mühendisiydi.”

FIRAT ERKOL: AYLIK GELİR DIŞINDA HERHANGİ PARA ALMADIM

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un oğlu Fırat Erkol SEGBİS aracılığı ile savunmasını yaptı. Erkol savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben iddianamede geçen şirketin ortağı değil, çalışanıyım. Çalıştığım süre boyunca aylık gelir dışında herhangi bir para almadım. İşin rakamlarıyla ve detaylarıyla ilgili bir bilgim yoktur. İzbeton ve belediye ile herhangi bir ilişkim yok”

Belma Özeş: Bahsi geçen kooperatiflerle iş birliğim yoktur

ESHOT’ta daire başkanı olarak görev yapan Belma Özeş ise mahkeme huzurunda yaptığı savunmada şu ifadeleri kullandı:

“Şahsıma yöneltilen suçları anlayabilmiş değilim. Sözleşmelerin imzalanmasıyla ilgili yetkim ve bilgim yoktur. Bahsi geçen kooperatiflerle hiçbir iş birliğim bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum.”