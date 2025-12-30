Son Mühür- İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’nde “zimmet” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Şenol Aslanoğlu’nun da yer aldığı 9 şüpheli, 26 Aralık’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından 29 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Aynı gün şüphelilerin savcılık ifadeleri alınmıştı.

Soyer ve Kaya’nın ifadeleri SEGBİS ile alındı

Soruşturma kapsamında, Tunç Soyer ile Heval Savaş Kaya’nın da şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştı. Halihazırda İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Soyer ve Kaya, ifadelerini SEGBİS yöntemiyle vermişti.

Savcılıktan tutuklama talebi

Savcılık, İZBETON’a yönelik devam eden kooperatif davasında daha önce tutuklanan, ekim ayında ev hapsi adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen ve ardından adli kontrol şartı da kaldırılan Şenol Aslanoğlu hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu.

Tutuklama talep edilen diğer isimler şöyle sıralandı:

Kooperatif Başkan Yardımcısı Dilek Coşkun,

Kooperatif Kurucu Üyesi Hüseyin Cengiz,

Kooperatif Başkanvekili Burak Bakır,

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Elif Sürer,

City Construction Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin ilk sahibi Erdal Şaroğlu,

Şirketin ikinci sahibi Yıldırım Kuruoğulları

Bazı isimler için adli kontrol istendi

Savcılık, Kooperatif Denetim Kurulu Üyesi Yılmaz Eroğlu, Denetim Kurulu Üyeleri Kemal Moroğlu ve Anıl Demirci ile Kurucu Üye Mustafa Balcı hakkında ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama talep etti.

Aslanoğlu “zimmet” soruşturması kapsamında yeniden tutuklandı

Savcılık sevkinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan CHP İzmir İl eski Başkanı Şenol Aslanoğlu, yürütülen “zimmet” soruşturması kapsamında yeniden tutuklandı.

Soyer ve Kaya’nın tutukluluk hali devam ediyor

SEGBİS aracılığıyla ifadeleri alınan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da tutuklandı.

Soyer ve Kaya’nın, temmuz ayında başlayan ilk kooperatif davasındaki mevcut tutukluluk hallerinin devam ettiği bildirildi.

Tutuklanan diğer isimler

Mahkeme kararına göre;

Şenol Aslanoğlu

Tunç Soyer

Heval Savaş Kaya

S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Başkanvekili Burak Bakır

City Construction Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin ikinci sahibi Yıldırım Kuruoğulları tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Adli kontrolle serbest bırakılanlar kimler?

Kooperatif Denetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Eroğlu, Anıl Demirci ve Kemal Moroğlu, Kurucu Üye Mustafa Balcı, Kooperatif Başkan Yardımcısı Dilek Coşkun ile City Construction Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin ilk sahibi Erdal Şaroğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hüseyin Cengiz firar: Ulaşılamıyor

S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne yönelik yürütülen “zimmet” operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan eski İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz’e ise ulaşılamadığı öğrenildi.

Cengiz’in en son Son Mühür’e açıklamalarda bulunduğu, ancak operasyon sonrası kendisiyle temas kurulamadığı belirtildi.