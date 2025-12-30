Türkiye’yi sarsan "Futbolda Bahis" operasyonunda yargı süreci, Ege futbolunu derinden etkileyen çarpıcı gelişmelere sahne oldu. İstanbul merkezli yürütülen ve 11 ili kapsayan dev operasyonun ucu İzmir’e kadar uzanırken, Aliağa FK’nın tecrübeli santraforu İbrahim Yılmaz ile Tire 2021 FK’nın ön liberosu Doğukan Çınar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplamda 19 ismin tutuklandığı soruşturmada, profesyonel futbolcuların bahis ve finansal transfer ağındaki rolleri İzmir spor kamuoyunda şok etkisi yarattı.

İbrahim Yılmaz ve Doğukan Çınar tutuklandı

Soruşturmanın en dikkat çekici ayağını, İzmir temsilcilerinde top koşturan profesyonel futbolcuların adli sürece dahil edilmesi oluşturdu. Aliağa FK’nın gol yollarındaki en etkili silahı olan santrafor İbrahim Yılmaz ve Tire 2021 FK’nın savunma hattındaki kilit ismi ön libero Doğukan Çınar, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri İstanbul Adalet Sarayı’nda hakim karşısına çıktı. Mahkeme, her iki futbolcunun da organizasyon içerisindeki faaliyetleri ve şüpheli para hareketlerini göz önünde bulundurarak tutuklanmalarına hükmetti. Bu karar, bahis operasyonunun sadece idari kadrolarla sınırlı kalmayıp, yeşil sahalardaki aktif oyunculara kadar sirayet ettiğini kanıtladı.

29 gözaltıdan 19 tutuklamaya uzanan adli süreç

11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 4’ü emniyet aşamasında serbest bırakılırken, geri kalan 25 isim Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Aralarında Fatih Kulaksız ve Buğra Cem İmamoğulları gibi önemli isimlerin de bulunduğu 22 kişi için tutuklama istenirken, mahkeme gece yarısı kararını açıkladı. İbrahim Yılmaz ve Doğukan Çınar ile birlikte toplam 19 şüpheli cezaevine gönderilirken, 6 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirleri uygulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüteceği derinlemesine inceleme ile finansal akışların tüm detaylarının gün yüzüne çıkarılması bekleniyor.