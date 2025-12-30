Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi, afet yönetimini yalnızca kriz anlarına odaklayan anlayışın dışına taşıyarak risklerin azaltıldığı, yaşam kalitesinin yükseltildiği ve doğayla uyumlu bir kent modeli üzerine yapılandırdı. Belediye, çoklu afet risklerini bilimsel veriler ışığında azaltmayı hedefleyen kapsamlı bir yol haritasını uygulamaya aldı.

Bu kapsamda İzmir genelinde belirlenen 71 barınma alanı ile 2 bin 425 toplanma alanının altyapı ve üstyapı çalışmaları sürdürülüyor.

“Çoklu krizlere dirençli kent” hedefi

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, 2025–2029 Stratejik Planı’nda yer alan “Çoklu Krizlere Dirençli Kent Belediyeciliği” hedefi doğrultusunda planlandı. Çalışmalarla güvenli, planlı ve dirençli bir kent yapısının kalıcı hale getirilmesi amaçlandı.

Mikrobölgeleme çalışmaları genişletildi

İzmir’de yapı güvenliği ve kentsel dayanıklılığın artırılması amacıyla mikrobölgeleme, jeolojik ve jeoteknik etütler devam etti. Karşıyaka ilçesinde yaklaşık 2 bin hektarlık alanda yürütülen sismik mikrobölgeleme çalışmalarında 52 sondaj kuyusu açıldı, 120 noktada mikrogravite ölçümü tamamlandı. Konak ve Bayraklı ilçelerinde 4 bin 650 hektarlık alanı kapsayacak yeni mikrobölgeleme çalışmalarına ilişkin teknik hazırlık süreci sürdürüldü.

Tsunami riskine karşı kıyılar analiz edildi

Kent genelinde yürütülen deprem ve tsunami araştırmaları kapsamında kıyı kesimlerine yönelik risk haritaları hazırlandı. Yaklaşık 30 bin farklı senaryonun değerlendirildiği çalışmalar sonucunda 600 kilometrelik kıyı şeridi boyunca olasılıksal tsunami baskın haritaları oluşturuldu.

Bu çalışmalar doğrultusunda Seferihisar ilçesi için uluslararası sertifikasyon sürecine yönelik başvuru yapıldı. Süreç kapsamında tsunami tahliye haritalarının oluşturulması, yönlendirme tabelalarının yerleştirilmesi, eğitim ve tatbikatların yapılması planlandı. Hedef, İzmir’in tüm kıyı ilçelerini tsunamiye hazır hale getirmek olarak belirlendi.

Heyelan riskleri sayısallaştırıldı

İzmir’in 30 ilçesini kapsayan heyelan envanteri çalışması tamamlandı. Mevcut ve potansiyel risk alanları Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında haritalandı. Elde edilen verilerin, kentsel planlama ve afet risk azaltma çalışmalarında temel altlık olarak kullanılması planlandı.

Fay hatları paleosismoloji ile incelendi

İzmir ve yakın çevresindeki aktif fay hatları paleosismoloji çalışmalarıyla bütüncül biçimde ele alındı. Açılan hendekler sayesinde fayların geçmişte ürettiği deprem sayısı, tekrar aralıkları ve olası deprem büyüklükleri belirlendi.

25 aktif fay hattı üzerinde planlanan 111 hendekten 90’ı tamamlandı. Çalışmaların genel ilerleme oranı yüzde 80 seviyesine ulaştı.

94 bini aşkın yapının durumu belirlendi

Kent genelinde yürütülen yapı stoku envanteri çalışmaları kapsamında Bayraklı ve Bornova ilçelerinde toplam 94 bin 733 yapının incelemesi tamamlandı. Öncelikli müdahale gerektiren yapılar belirlenerek ilgili ilçe belediyeleriyle paylaşıldı.

Karşıyaka ilçesinde 27 mahallede sürdürülen çalışmalarda ise 16 bin 906 yapının saha incelemesi yapıldı. Yapı stoku çalışmalarının, kent merkezindeki 11 ilçe başta olmak üzere tüm İzmir genelinde tamamlanması hedeflendi.

Yeni Deprem Master Planı hazırlıkları başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin afetlere karşı dirençliliğini artırmak amacıyla yeni Deprem Master Planı hazırlık sürecini başlattı. Plan kapsamında jeolojik ve jeoteknik yapı, üstyapı ve altyapı riskleri, şehir planlama, hukuki ve mali süreçler ile eğitim ve sosyal boyutlar olmak üzere 8 ana başlıkta çalışma yürütülecek.

2026 yılında tamamlanması hedeflenen plan ile deprem öncesi alınması gereken tüm yapısal, idari ve toplumsal önlemler tek bir çatı altında toplanacak.

Toplanma ve barınma alanları güçlendiriliyor

Afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında İzmir genelinde belirlenen 71 barınma alanı ve 2 bin 425 toplanma alanına ilişkin veriler dijital ortama aktarıldı. Alanların kapasite yeterliliği, erişilebilirliği ve altyapı donanımı başlıklarında uygulamaya dönük çalışmalar planlandı.

Veriler kentsel dönüşüme rehber olacak

Mikrobölgeleme, yapı stoku ve depremsellik çalışmalarından elde edilen verilerin; kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi, imar planları ve mühendislik projelerinde temel referans olarak kullanılması öngörüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda kentin tüm ilçelerinde depreme karşı dayanıklılığı artırmayı hedefledi.