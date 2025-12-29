İzmir’in Çiğli ilçesinde, banliyö hattı üzerinde yolculuk yapmayı bekleyen bir vatandaşın aniden fenalaşması üzerine İZBAN istasyonunda büyük bir telaş yaşandı. Çiğli İstasyonu’nda tren beklediği sırada bir anda yere yığılan 73 yaşındaki Hamit Öğretim’in yardımına, o esnada tesadüfen peronda bulunan bir sağlık personeli yetişti. Profesyonel müdahale ve istasyondaki teknik imkanların birleşmesiyle, duran bir kalbin yeniden hayata döndürülme mücadelesi saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Saniyeler içinde gelen hayat kurtarıcı müdahale

Olay, öğleden sonra saat 16.40 sularında gerçekleşti. Peronda beklediği esnada fenalık geçiren Hamit Öğretim’in yere düştüğünü gören çevredekiler büyük panik yaşarken, duruma hemen müdahale eden isimsiz kahraman sağlık çalışanı oldu. Yaşlı adamın nabzının durduğunu ve kalp krizi geçirdiğini saniyeler içinde tespit eden sağlık görevlisi, hiç vakit kaybetmeden kalp masajına başladı. İstasyon güvenliği ve vatandaşların şaşkın bakışları arasında devam eden bu kritik müdahale, bir hayatın pamuk ipliğine bağlı olduğu anlarda gerçekleşti.

Otomatik şok cihazı (OED) ile kritik dokunuş

Müdahalenin en can alıcı noktası ise istasyon bünyesinde hazır bulunan taşınabilir şok cihazının (OED) devreye alınması oldu. Kalp masajına devam eden sağlık çalışanı, elektroşok cihazını kullanarak hastanın duran kalbine ritim kazandırmak için büyük bir çaba sarf etti. Cihazın kullanılmasının ardından hastadan yeniden nabız alınması, istasyonda umutlu bir bekleyişe yol açtı. Sağlık çalışanı, profesyonel ekipler olay yerine intikal edene kadar kalp masajına ara vermeden devam ederek hayati bir direnç sağladı.

Tedavi altında ve entübe edildi

Olay yerine kısa sürede ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesi peronda yapılan Hamit Öğretim’i devralarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakletti. Hastaneden alınan son bilgilere göre, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 73 yaşındaki hastanın entübe edildiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. İstasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, bir sağlık çalışanının soğukkanlılığı ve profesyonelliği sayesinde bir insanın hayata nasıl tutunduğu net bir şekilde görüldü.