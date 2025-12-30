Ege Denizi’nde devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, Seferihisar sahil hattında gerçekleştirdikleri operasyonla 50 düzensiz göçmeni muhafaza altına aldı. Yakalanan grubun yarısından fazlasının çocuklardan oluşması dikkat çekti.

Mobil radar sistemi kaçak geçişi tespit etti

İzmir’in Seferihisar ilçesi deniz sahasında güvenlik önlemlerini üst seviyede tutan Sahil Güvenlik Komutanlığı, teknolojik imkanları kullanarak yasa dışı göçle mücadelesini sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, bölgede görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD), su üzerinde şüpheli bir hareketlilik saptadı. Hareket halindeki bir lastik botun içerisinde kalabalık bir grubun olduğu verisine ulaşılmasının ardından, ilgili birimler operasyon için düğmeye bastı.

Sahil güvenlik botu kısa sürede müdahale etti

Radar tespitinin hemen akabinde koordinatları belirlenen bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hızlı müdahale botu sevk edildi. Deniz ortasında durdurulan lastik botta yapılan kontrollerde, yasal olmayan yollardan sınırı geçmeye çalışan toplam 50 düzensiz göçmen olduğu görüldü. Ekipler tarafından güvenli bir şekilde botlara nakledilen grubun içerisinde yapılan kimlik ve profil tespitinde, göçmenlerin 28’inin çocuk yaşta olduğu kayıtlara geçti.

İdari işlemler için il göç idaresine sevk edildiler

Denizden tahliye edilerek kıyıya çıkarılan 50 kişilik grup, sağlık kontrolleri ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından yasal sürece dahil edildi. Sahil Güvenlik unsurları tarafından gerçekleştirilen ilk işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri ve idari takibat için İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Bölgedeki denetimlerin, düzensiz göçü önlemek amacıyla kesintisiz bir şekilde devam edeceği bildirildi.