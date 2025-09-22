Son Mühür- Türkiye sabah saatlerinde yeni bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya’nın Kulu ilçesinde saat 09.03’te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin 9.24 kilometre derinlikte kaydedildiği ve çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Dün gece Ege Denizi sallandı

Kulu depreminden yalnızca saatler önce, 22 Eylül 2025 sabaha karşı Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti.

Saat 04.19’da gerçekleşen bu depremin merkez üssü 40.36833 kuzey enlemi ve 24.12028 doğu boylamı olarak açıklandı. 8.99 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, kıyıya yakın bölgelerde hissedildi.

Bir gün önce Kütahya Simav’da seprem

21 Eylül’de ise Kütahya’nın Simav ilçesi 4.2 büyüklüğünde bir depremle sallanmıştı. Saat 02.16’da kaydedilen sarsıntı 9.49 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremin, başta Simav olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenilmişti. Son üç gün içerisinde farklı bölgelerde art arda yaşanan depremler, vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu.