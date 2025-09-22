Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak’ta yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada ikinci duruşma bugün görülecek. Facia, Türkiye’nin en büyük otel yangınlarından biri olarak tarihe geçmişti.

İlk duruşmada 10 gün boyunca savunmalar alındı

7 Temmuz’da başlayan ilk duruşmalar, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu’nda yapılmıştı. Yaklaşık 10 gün süren oturumlarda sanık savunmaları ve mağdur yakınlarının ifadeleri mahkeme heyetine aktarıldı.

Ara kararda tutuklama ve tahliyeler

Mahkeme, 17 Temmuz’da açıkladığı ara kararda dikkat çekici adımlar attı. Daha önce ev hapsinde bulunan itfaiye eri İrfan Acar tutuklandı. Tutuklu sanıklardan aşçı yardımcısı Faysal Yaver ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ayrıca, tutuksuz yargılanan sanıklardan İbrahim Polat, İsmail Karagöz, Yiğithan Burak Çetin ve Ali Ağaoğlu için 4 ay süreyle ev hapsi kararı verildi.

Savcının mütalaası: “Olası kastla öldürme”

Davanın en kritik gelişmelerinden biri, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunması oldu.

Mütalaada, aralarında otel yöneticileri ve belediye görevlilerinin de bulunduğu 7 sanığın, 78 kişinin ölümü ve çok sayıda kişinin yaralanması nedeniyle “olası kastla öldürme” ve “olası kastla yaralama” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

19’u tutuklu 32 sanık yargılanıyor

Yangın faciası sonrası açılan davada toplam 32 sanık bulunuyor. Bunların 19’u tutuklu, diğerleri ise tutuksuz yargılanıyor.

Faciada yakınlarını kaybeden aileler, davayı yakından takip ediyor. İlk duruşmalarda duygusal anlar yaşanmış, mağdur aileler gözyaşları içinde adalet taleplerini dile getirmişti.