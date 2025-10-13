Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz hafta sabah saatlerinde düzenlenen geniş çaplı yasaklı madde operasyonunda çok sayıda ünlü ismi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “yasaklı madde veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan yürütülüyor.

Hangi isimler gözaltına alındı?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ifadeye çağrılan ve gözaltına alınan isimler arasında sanat, televizyon ve sosyal medya dünyasından çok sayıda tanınmış isim yer almıştı. Listede şu isimler bulunuyor:

İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray.

Adli Tıp’ta saç, kan ve idrar örnekleri alındı

Gözaltına alınan 19 kişi, ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürülerek saç, kan ve idrar örnekleri vermişti. Yapılan testlerin ardından tüm isimler akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı.

“Bazıları geçmişte madde kullandıklarını kabul etti”

Gazeteci Emrullah Erdinç; operasyon günü yaşananlara dair dikkat çeken detayları paylaştı. Gözaltına alınan 19 kişiden bazıları ifadelerinde geçmişte uyuşturucu madde kullandıklarını kabul etti.

Erdinç sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Ünlülere yasaklı madde operasyonu… Evlerinde arama yapılmadı, sadece saç ve kan örnekleri alındı.

Bazı isimler ise ifadelerinde geçmişte yasaklı madde kullandıklarını kabul etti. Herkesin konuştuğu yanlış ise Avrupa’da serbest olan bazı maddeler, Türkiye’de de serbest sanılması. Oysa Türkiye’de her türlü madde kullanımı suç.”