Son Mühür- Bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu, reyting rekorları kırdığı yıllarda izleyicilerin unutamadığı karakterler yarattı. Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nebahat Çehre’nin başrollerinde yer aldığı dizide “Katya” karakterine hayat veren Ufuk Kaplan, sinsi tavırları ve oyunlarıyla izleyicinin tepkisini çekmişti.

Ufuk Kaplan’ın televizyon serüveni

‘Aşk-ı Memnu’daki çıkışının ardından Kaplan; Yaseminli Yuva, Bizim Okul, Hayat Dediğin, Gölgedekiler ve Yasak Elma gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu, uzun bir aradan sonra ise Kuma dizisiyle yeniden televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı.

Sosyal medyada gündem oldu

Ufuk Kaplan’ın yıllar sonraki hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dizinin yayınlanmasının ardından Kaplan’ın fotoğrafları kullanıcılar arasında hızla yayıldı. Birçok kişi, “Yıllar Katya’ya acımamış” yorumları yaparak oyuncunun değişimini tartışma konusu haline getirdi.