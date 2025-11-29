Kaza, Tarsus–Adana–Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Gaziantep kuzey ve doğu gişeleri arasındaki bölümde meydana geldi. İddiaya göre Samet K. yönetimindeki 34 CSK 937 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Bariyerlere çarptı, taklalar attı

Savrulan otomobil önce bariyerlere çarptı, ardından yolda defalarca takla atarak orta refüje savruldu. Kazanın şiddetiyle araç hurdaya döndü.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta bulunan sürücü Samet K., Ayşe T., Şehnaz T., Latif T. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

1 kişi hayatını kaybetti

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralıdan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.