Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuğu inşaat işçileri ve mahalle sakinleri kurtardı. Yangın, Yayla Mahallesi Işıklar Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı katında henüz bilinmeye bir sebepten yangın çıktı.

Küçük çocukları inşaat işçileri kurtardı

Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşları 5 ila 10 arasında değişen 3 çocuk ise daire içerisinde mahsur kaldı. Bunun üzerine çevredeki inşaatta çalışan işçiler ile mahalle sakinleri tarafından çocuklar kurtarıldı.

Adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken sağlık ekipleri tarafından çocuklara müdahale edildi, ardından hastaneye götürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından daire içerisinde ekipler tarafından inceleme yapıldı.

Görgü tanıkları olayı anlattı

Binanın yan tarafındaki inşaatta elektrik tesisatı yapan Hakan köken, arkadaşlarıyla birlikte evden dumanların yükselmesi ile birlikte hemen eve çıktıklarını evin kapısının Demir olması ve açılmaması nedeniyle inşaattan getirdikleri çekiçle evin kapısını kırmak suretiyle içeriye girdiklerini ve odadaki 3 çocuğu yanlarına gelen vatandaşlarla birlikte binadan dışarıya çıkardıklarını söyledi.