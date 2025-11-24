Son Mühür / İzmir’in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise üçüncü büyük ambalaj üretim tesisleri arasında yer alan Multipak Ambalaj, hakkında mahkeme yeni kararını açıkladı. Şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Uçkan tarafından açılan iflas davasında mahkeme, davalı Multipak Ambalaj ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ hakkında İcra ve İflas Kanunu’nun 158/1 ve 166’ncı maddeleri gereğince alacaklılara çağrı yaptı. Mahkeme, şirket hakkında yapılan iflas talebinin, kanuni usuller doğrultusunda tüm alacaklılara duyurulduğu bildirdi.

15 gün içinde itiraz edebilme hakları var

İlan kararında, iflası talep edilen şirketin alacaklılarına hakları hatırlatıldı. Buna göre; alacaklılar, iflas talebinin ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde mahkemeye başvurarak davaya müdahil olabilecek ya da yazılı itirazda bulunarak şirketin iflasını gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürebilecek. Bu süreçte alacaklılar, mahkemeden iflas talebinin reddini isteyebilme şansına da sahip olacak. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce duyurulan kararda şu ifadeler kullanıldı:

“Sayı :2025/754 Esas Davacı Aydın Uçkan ile davalı Multipak Ambalaj Ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi arasında mahkememizde görülmekte olan iflas davası nedeniyle; İflası talep edilen davalı şirket yönünden, İİK 158/1 ve 166 maddesi uyarınca, alacaklıların iflas talebinin ilanından itibaren 15 gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek, iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilecekleri İlanen tebliğ ve ihtar olunur.”

Ödül üzerine ödül verilmişti

1996 yılında kurulmuş ve yıllar içinde karton tabak, bardak, kek pişirme kapları ile yüksek kaliteli ambalaj çözümleri üreten sektörün önemli firmaları arasında yer alıyordu. Firmaya 2019 yılında ‘Yılın En iyi Çıkış Yapan Şirketler Grubu’’, 2022 yılında ise ‘‘Yılın İnovatif Tek Kullanımlık Doğa Dostu Karton Ürünleri Üreticisi’’ ödülü verilmişti. Şirket geçen yıl konkordato koruması talep etmiş ancak mahkeme bu başvuruyu reddetmişti.