Son Mühür- İzmir siyasetinde son günlerde gündemi meşgul eden “hizmet ve yetki” tartışması, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay arasında büyüyerek adeta milyarlık kredi restleşmesine dönüştü.

‘KARGO’ GÖNDERMESİ GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Tartışma, Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın Başkan Cemil Tugay’a görev tanımı yazılı çerçeveli bir metni kargoyla gönderdiğini sosyal medya hesaplarından duyurmasıyla başladı. Bu paylaşım İzmir siyasetinde büyük yankı uyandırdı.

3 MİLYAR TL’LİK KREDİNİN ONAYI YENİ TARTIŞMA BAŞLIĞI OLDU

Gerilimin ardından Çankırı, hükümetin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye aracı alımı ve bir köprülü kavşak projesi için 3 milyar TL’lik Dünya Bankası kredisini onayladığını açıkladı.

Bunun üzerine sosyal medyadan yeni bir açıklama yapan Başkan Cemil Tugay, onaya teşekkür ederken gecikmenin altını çizerek, “2 yıldan sonra lütfettikleri için teşekkür ederim. Ama 2 yıldır bekletilen diğer önemli kredilerin neden onaylanmadığını da açıklamalarını isterim" dedi.

TUGAY: “BU KREDİLER BELEDİYE KAYNAĞIDIR, BAKANLIK SADECE ONAY VERİYOR”

Başkan Tugay, kredilerin hükümet tarafından değil belediye tarafından bulunduğunu, sadece mevzuat gereği bakanlık onayının gerektiğine dikkat çekerek,“Bu dış kredilerin geri ödeme planı uzun, şartları çok uygun. Onaylanmayan her kredi kaynak israfıdır. Bunlar lütuf değil, şehrimiz için gerekliliktir.” dedi.

40 MİLYAR TL’LİK PROJELER BEKLİYOR

Tugay, bakanlık onayı bekleyen toplam 40 milyar TL’yi aşan 8 büyük altyapı ve ulaşım projesi olduğunu belirterek örneklerini tek tek sıralayarak, “Aliağa ve Dikili arıtma tesisleri, çamur bertaraf tesisleri, elektrikli otobüs yatırımlarını söyledi.

Tugay, sözlerini sert bir çıkışla sürdürdü:

“Bir şey yapacaksanız kargo şovlarını bırakıp çözüm üretin. Yardımcı olmayacaksanız, tek ricam engel olmayın.” Başkan Tugay, İzmir’in sorunlarına çözüm üreten herkese teşekkür ederek açıklamasını tamamladı.