Son Mühür/ Beste Temel - Bornova Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü belediye bünyesinde görev yapan öğretmen, eğitmen ve antrenörlerle birlikte kutladı. Dramalılar Köşkü’nde düzenlenen kahvaltı programına BELGEM (Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi) öğretmenleri, Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi ile Hobi Beceri Edindirme Kursları’nın eğitmenleri ve Spor Müdürlüğü’nde görev yapan antrenörler katıldı. Programa ayrıca DİSK Genel-İş 7 No’lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu da katılarak öğretmenlerin özel gününü paylaştı.

“Ödenen bedellere saygı duymak görevimiz”

Etkinlikte konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Başkan Eşki, eğitimin toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: “Öğretmenler Günü’nüz kutlu olsun. Hepimiz için çok anlamlı ve özel bir gün. Şunu açık söylemek isterim ki Cumhuriyeti kuranlar, biz bugün burada bir arada olalım, 29 Ekim töreninde kendi bayrağımızın altında özgürce yürüyüp Cumhuriyet’i kutlayalım diye bedel ödedi. Bu bedellere saygı göstermek ve gereğini yapmak hepimizin görevi. Buraya katıldığınız ve gereğini yerine getirdiğiniz için teşekkür ederim.” Başkan Eşki, Bornova Belediyesi’nin eğitim alanındaki hizmetleri güçlendirerek sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Pasta kesildi, çiçekler hediye edildi

Kahvaltı programı, günün anlamına özel olarak hazırlanan pastanın hep birlikte kesilmesiyle renk kazandı. Bornova Belediyesi, öğretmenlere çiçek hediye ederek emekleri için teşekkür etti. Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen buluşma, katılımcıların büyük beğenisini topladı.