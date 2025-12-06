İzmir'in Beydağ ve Ödemiş ilçelerinde, olası doğal afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde kritik önem taşıyan toplantılar zinciri gerçekleştirildi. Bu toplantılar, ilçelerin risk haritalarını ve mevcut müdahale kapasitelerini gözden geçirmeyi amaçladı.

Beydağ'da kapsamlı afet toplantısı

TAMP değerlendirme toplantılarının ilki Beydağ'da düzenlendi. Toplantıya; İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Beydağ Kaymakam Vekili Ramazan Aykut Saka, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci ile birlikte afet çalışma gruplarının ve ana çözüm ortaklarının temsilcileri katılım sağladı.

Geniş bir katılımla gerçekleşen bu buluşmada, Beydağ'ın özgün doğal afet riskleri, mevcut hazırlık düzeyleri ve olası bir kriz anında uygulanacak müdahale süreçleri ayrıntılı bir şekilde ele alınarak değerlendirildi.

Ödemiş'te yerel yönetimler tek çatı altında

TAMP toplantılarının ikinci durağı ise Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi oldu. Burada düzenlenen programa, Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu’nun yanı sıra Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ve AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci ile ilgili kurumların üst düzey temsilcileri iştirak etti.

Ödemiş'teki değerlendirme oturumunda da temel gündem maddeleri, ilçenin afet risk analizleri, hazırlık aşamasında gerçekleştirilen çalışmaların etkinliği ve afet anındaki koordinasyon ve müdahale planlarının güncel durumu oldu. Amaç, afetlere karşı bölgesel direnci artırmak ve kurumlar arası iş birliğini en üst seviyeye çıkarmaktı.