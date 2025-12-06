Son Mühür/ Seçil Ünlü- Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), SKAL İnternational İzmir Kulübü ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) üyeleri, Bosna Hersek’ten üst düzey bir heyeti İzmir’de ağırladı. Zenica Doboj Kantonu Başbakanı Nezir Pivić ve beraberindeki üç bakanın da yer aldığı bu önemli buluşmada, iki ülke arasındaki turizm sektöründeki iş birliğinin derinlemesine geliştirilmesi ele alındı. Görüşmelerde, her iki ülkenin karşılıklı olarak 250'şer bin turist barajında takılan turizm hacmini daha yüksek rakamlara taşımak için ortak çalışmalar yapma kararı alındı.

TTİ Fuarı'nda başlayan temaslar Bornova’da sürdü

İki ülke turizm profesyonelleri arasındaki görüşmeler, başlangıcını 19. Travel Turkey İzmir (TTİ) Turizm Fuar ve Kongresi’nde yaptı ve İzmir’in Bornova İlçesi’nde bir otelde konuklar onuruna verilen yemekli toplantıyla devam etti. Toplantıya; Zenica Doboj, Tuzla ve Saraybosna kantonlarından gelen Bosna Hersekli turizm profesyonellerinin yanı sıra, Zenica Doboj Kantonu Başbakanı Nezir Pivić, Ekonomi Bakanı Samir Šibonjić, Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanı Jasmin Čajić, Maliye Bakanı Dženana Čišija ve Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner de katıldı.

Gecede, iki ülke turizmine sağladıkları katkılardan dolayı Bosnalı Başbakan ve bakanlara plaket takdim edildi. Açılış konuşmalarını ETİK Başkan Yardımcısı İbrahim Babak, SKAL İzmir Kulübü Başkanı Aydın Topbaş ve ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge yaptı.

Bakan Sibonjiç'e "Çilingir" benzetmesi ve kardeşlik vurgusu

ETİK Başkanı Mehmet İşler, büyük bir alçak gönüllülük örneği göstererek, toplantı boyunca hem çevirmenlik yapan hem de yoğun bir çaba sarf eden Ekonomi Bakanı Samir Šibonjić’e övgülerle teşekkür etti. İşler, Bakan Šibonjić için, “Hem Ekonomi Bakanı olarak, hem çevirmen olarak, hem de bütün gün arı gibi çalışan biri olarak gönlümüzü tekrar tekrar kazandı. Çilingir gibi, bütün dostluk kapılarını tek tek açıyor.” ifadelerini kullandı ve ilişkilerin büyüyerek devam edeceğini vurguladı.

ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge ise, Bosna Hersek’in kendileri için uzak bir yer olmadığını belirterek, "Kardeşiz. Ama turizm bizim kardeşliğimizi daha da pekiştirecek." dedi.

Bosna Hersek başbakanı: "Türkiye Büyük Bir Devlet"

Konuşmasına "Sizlere kalbi selamlarımı iletiyorum" diyerek başlayan Zenica Doboj Kantonu Başbakanı Nezir Pivić, Türkiye’nin önemini vurguladı. Pivić, "Türkiye çok büyük bir devlet. Sizin sadece bugünlerde değil, dünya tarihine, çok eskiden beri hem kültürel hem de tarih boyunca çok büyük katkılarınız oldu." şeklinde konuştu.

Tasarruf politikaları gereği çok fonksiyonlu kişileri seçtiklerini ve Bakan Sibonjiç’in hem bakan hem de büyük bir Türkiye dostu olduğunu belirten Başbakan Pivić, aynı coğrafyayı ve tarihi paylaşmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Pivić, Mehmet İşler’e samimi yaklaşımlarından dolayı bundan sonra "abi" diyeceklerini söyleyerek herkesi Bosna’ya davet etti.

Kaymakam Şahiner'den Turizmcilere minnet

Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, ev sahibi olarak yaptığı konuşmada turizmcilerin önemine dikkat çekti. Şahiner, turizmcilerin ülkede istihdamı artırma, ekonomiye katkı sağlama ve ülkeye gelir kazandırma çabalarını takdir ederek: “Bu anlamda biz turizmcilerimizin ellerini değil ayaklarının altını öpüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Şahiner, Bosna Hersek’in 1992-1993 yıllarındaki acılarını Türk milletinin de derinden hissettiğini vurgulayarak, kardeşliğin gereği olarak Bosna Hersek heyetini İzmir’de ağırlamaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından plaket töreni ile devam eden gece, dostluk ve iş birliğini pekiştiren yemekle son buldu.