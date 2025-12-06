Türk futbolunun ve Beşiktaş camiasının unutulmaz isimlerinden Feyyaz Uçar, 3,5 aylık torunu Can Arbay'ın vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Minik Can Arbay, bugün İzmir'de düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı.

İzmir'de duygusal cenaze töreni

Can Arbay için düzenlenen cenaze töreni, Narlıdere Müftülüğü Merkez Camii'nde kılınan öğle namazını takiben gerçekleştirildi. Merhume dualarla anılırken, cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Çeşme’deki Çakabey Mezarlığı’na götürülerek defnedildi.

Bu zorlu günde futbol ve spor camiasından çok sayıda isim, Feyyaz Uçar ve ailesini yalnız bırakmadı.

Feyyaz Uçar'dan teşekkür ve üzüntü mesajı

Torununu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan efsane futbolcu Feyyaz Uçar, yazılı bir açıklama yaparak duygularını kamuoyuyla paylaştı. Uçar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Canım torunum Can Arbay'ın vefatını büyük bir üzüntüyle karşıladım. Ailemiz için çok zor bir kayıp. Bu süreçte dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda olan herkese teşekkür ederiz."

Kulüplerden başsağlığı mesajları

Türk futbolunun iki büyük kulübü olan Beşiktaş ve Fenerbahçe, Feyyaz Uçar ve ailesine yönelik başsağlığı mesajları yayımlayarak acılarını paylaştı.

Beşiktaş Kulübü, yayımladığı mesajda: "Efsane futbolcumuz Feyyaz Uçar'ın torununun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden Can Arbay'a Allah'tan rahmet, Uçar ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü ise: "Bir dönem Futbol A Takımımızın formasını giyen eski milli oyuncu ve teknik direktör Feyyaz Uçar’ın torunu Can Arbay’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, Feyyaz Uçar’a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" açıklamasında bulundu.