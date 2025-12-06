Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi, Vestel bünyesinde yaşandığı belirtilen geniş çaplı işten çıkarmalarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Son bir yıl içinde sayısı 6 bini geçtiği ifade edilen işten çıkarmalar arasında, elektrik ve elektronik mühendislerinin de yer aldığına dikkat çekilirken, bu durumun Türkiye’nin üretim kapasitesi ve Ar-Ge birikimi açısından ciddi riskler barındırdığı vurgulandı.

Zorlu Holding’in Manisa’daki üretim tesislerinde gerçekleşen işten çıkarmalara değinilen açıklamada, yıl genelinde yaklaşık 5 bin çalışanın işine son verildiği belirtildi. Son dönemde ise özellikle beyaz yaka çalışanları kapsayan yeni bir dalganın yaşandığı aktarıldı. Açıklamada, “Son bir ay içinde ise aralarında meslektaşlarımızın da bulunduğu ve ‘beyaz yaka’ olarak nitelendirilen yaklaşık bin çalışanın daha işten çıkarıldığı öğrenilmiştir. Bazı birimlerde çalışanların bütünüyle çıkarılması, şirketin önümüzdeki aylarda da işten çıkarmalara devam edeceğini ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verildi.

“Kitlesel işten çıkarmalar kabul edilemez”

Yapılan yazılı açıklamada, işten çıkarılanlar arasında çok sayıda elektrik ve elektronik mühendisinin bulunduğu vurgulandı. Ayrıca sürece dair sağlıklı ve şeffaf bir bilgilendirme yapılmamasının çalışanlar üzerinde ciddi bir baskı yarattığına dikkat çekildi. EMO İzmir Şubesi açıklamasında, “Sağlıklı bir bilgilendirme yapılmaması nedeniyle binlerce çalışan aylardır her sabah mesaiye işten çıkarılma korkusuyla başlamaktadır. Bugüne kadar yüksek oranlı kar eden şirketlerin ilk daralma anında çalışanlarını kitlesel bir biçimde işten çıkarması kabul edilemez” denildi.

İşçilerin yasal haklarını alabilmesi için bazı belgeleri imzalamaya zorlandıklarına dair iddialara da yer verilen açıklamada, “Yalnızca şirketi koruyan ve dava açma hakkından feragat etmelerine neden olabilecek muvafakatname veya arabulucu sözleşmelerinin imzalatılmaya çalışıldığı bildirilmektedir. Baskı altına alınarak veya eksik ve yanlış yönlendirmelerle üyelerimizin haklarının kısıtlanmaya çalışılması kabul edilemez. Bu tür yaklaşımlar açıkça iş hukukuna, çalışma barışına ve insan onuruna aykırıdır” ifadeleri kullanıldı.

“Her zaman dayanışma içinde olacağız”

EMO İzmir Şubesi, açıklamasının sonunda çalışanlarla dayanışma vurgusu yaptı. Yapılan çağrıda, “EMO İzmir Şubesi olarak, Vestel’de çalışan meslektaşlarımızın yaşadığı sorunların çözümü için dayanışma ve ortak mücadele kültürünün güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığına inanıyor ve her zaman dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyoruz. İşten çıkarılan meslektaşlarımız istedikleri zaman şubemize başvurabileceklerini hatırlatıyor, tüm üyelerimizi mesleki dayanışmamızı güçlendirmeye çağırırken başta sendikalar, emek ve meslek örgütleri olmak üzere tüm duyarlı kamuoyunu da göreve davet ediyoruz.” denildi.