Son Mühür - İzmir’in Konak ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ihale sürecinin ardından önemli bir idari karar alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Konak Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ihale kapsamında bazı isimler hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı uygulandığını duyurdu.

Resmi Gazete’de yayımlandı: 5 isme 6 ay ceza

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre; Haktan Deringöl, Erol Bozkurt, Kerime Akatay, Serkan Solmazgüller ve Yasemin İşçe isimli şahıslar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında tüm kurum ihalelerinden 6 ay süreyle menedildi.

Yasaklama gerekçesi açıklanmadı

Alınan karar doğrultusunda söz konusu kişilerin 6 ay boyunca kamu kurum ve kuruluşlarının açacağı ihalelere katılamayacağı belirtilirken, yasaklamaya neden olan usulsüzlük veya duruma ilişkin ayrıntılı gerekçeye Resmi Gazete ilanında yer verilmedi.