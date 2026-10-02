Son Mühür- Uzun süredir Konak ilçesi için planlanan mahalle birleştirilmesi ve yeniden yapılandırma çalışmaları dün toplanan Konak Belediyesi Meclisi oturumuyla tamamlandı. Konak’ta mahalle sayısı 113’ten 57’ye düşüyor. Oturumda ayrıca Konak İlçesi Kemeraltı ve bölgesine “Hasan Tahsin” ismi verildi.

MHP olarak önerdik

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak “Konak’tan hep birlikte oy birliği ile bir milli başarının vefanın altına imza attık. Mart 2019 seçimlerinden sonra konak ilçemizde 111 mahallemizde yapmış olduğumuz saha çalışmalarında nüfusu 500 altında ve alan olarak ufak mahallerin birleşmesi hakkında Konak belediyesi meclisimize önergeler sunduk. Çünkü yerel yönetimlerin hizmet kalitesini artırmak, kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak ve muhtarlarımızın daha verimli çalışması için bunun gerektiğini yerinde gözlemeyerek mahalle sayıları ve kentin kimliği ayrıca kurtuluş savaşımızın simgesi olan Hasan Tahsin isminin de kentin kalbinde yaşatılması için adının ilçenin merkez mahallesine verilmesini önerdik. Kentin Meclis üyeliği görevini yaparken ayrıca partimizi temsil eden iki değerli meclis üyemiz Ali Peynirci’nin ve Yusuf Çoban’ın titiz çalışmaları sonucu meyvesini vermiştir. İl Başkanımızın ve teşkilatımızın, çalışma arkadaşlarımın bu noktada büyük emeği vardır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. MHP olarak ilçemizin her sahasında kent ve kentli için çalışmalarımıza devam edeceğiz " dedi.

Hasan Tahsin’i unutmadık

MHP'li İlçe Başkanı Yeniçırak, "Başta Atatürk olmak üzere Milli Mücadelemizin hiçbir kahramanını unutmadık unutmayacağız. Şerefli kanlarıyla suladıkları vatan topraklarında şehitlerimizi daima yaşatacağız” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Yeniçırak, “Bu gururumuza ortak olan tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. İstiklal Savaşımızı da kahramanlarımızı da her zaman yaşatacağız. Şehidimiz Hasan Tahsin’in adının şehit olduğu mahalleye verilmesi gerçekten çok anlamlı oldu. Emeği geçen tüm vatan evlatlarına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.