Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti Konak 1. Olağan Kongresi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Serkan Kalmaz'ın tek aday olarak kazandığı kongrede coşkulu anlar yaşandı. Kongrede konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, YENİ Parti İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen ve İlçe Başkanı Serkan Kalmaz kürsüden önemli mesajlar verdi.

Serkan Kalmaz: Ben milletime ve örgütüme güveniyorum

Kürsüden coşku dolu bir konuşma gerçekleştiren ve partililerin alkışlarıyla sık sık konuşması kesilen YENİ Parti Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, "Gençlerimizin hayali torpil bulmak olmamalıdır. Gençlerimizin hayali emeğiyle yaşayacağı bir hayat kurmak olmalıdır. Biz onlara bugünden söz hakkı vermeliyiz. Bir toplumun yükünü çoğu zaman kadınlar taşır. Evini düşünür, işini düşünür, bütün bunların arasında çoğu zaman kendisini en sona bırakır biz kadınların emeğini görmezden gelemeliyiz. Kadın evde varsa emekçidir, tarladaysa, ofisteyse, esnafsa emekçidir. Bu emeğin karşılığı teşekkür değil eşitliktir. Sabah güneş doğmadan yola çıkanlar, ellerinde alınteri yüzlerinde yorgunluk, birileri çalışmadan hiç bir düzen ayakta kalmaz.

O yüzden emeğe saygı bir yaşam anlayışıdır. Bir annenin çocuğunu ısıtamadığı günleri düşünün, okul masraflarını düşünün, burada hepimizin üstünde çok ağır sorumluluklar var. Bizim görevimiz yanlızca ekonomik sorunları konuşmak değildir. Kimse kendini yalnız hissetmemelidir. Konak'ta sokak sokak gezeceğiz, herkese söz veriyorum. Hep beraber yan yana, omuz omuza yürüyelim. Atatürk'ün bıraktığı en büyük miraslardan biri akılı rehber almaktır, gençlere güvenmektir ve bunların hepsinin ötesinde bu ülkenin insanına inanmaktır. Biz bu ülkenin geleceğine inanmaktan gurur duyuyorum. Yol arkadaşlığı ve yoldaşlık zor zamanlarda birbirimizin yanında durabilmektir. Asıl mesele kötü günde elinizi kimin tuttuğudur. Hep beraber partimizi kurduk bizim yuvamız YENİ Partidir. Hep beraber bu iktidar mücadelesini büyüteceğiz. Ben milletime ve örgütüme güveniyorum" diye konuştu.

Nilüfer Çınarlı Mutlu: Demokrasi cesaret ister

Demokrasinin cesaret istediğini söyleyerek, iktidar yoluna dikensiz gül bahçesinden gidilmediğinin altını çizen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Göreve geldiğim ilk günden beri tek amacım Konak'ın hakkını Konaklıya teslim etmek. Eşit, adil ve üreten bir kent inşa etmek için çalışıyoruz. Belediyenin her bir kuruşunu halkımızın refahı için harcamak. Bizler hiçbir komşumuzu yalnız bırakmıyoruz.

Oturan değil çalışan bir örgüt ve belediye anlayışımızla çalışmaya devam ediyoruz. Bütçemizi halkımız için kullanırken örgütümüz de sokak sokak gezerek partimizin bayrağını dalgalandıracak. İktidar yoluna dikensiz gül bahçesinden geçerek gidilmiyor. Bu yol teslim olmayarak, yorulmadan mücadele gerektiriyor. Sayısal engeli aşacağız, aşıyoruz ama umut zor zamanlarda yol yürüme iradesidir. Asıl mesele bu örgütü Türkiye'de iktidara getirmektir. Biz uzun bir yola çıkıyoruz kolay olmayacağını biliyoruz, korkmuyoruz demokrasi sabır ve cesaret ister" dedi.

Ednan Arslan: İzmir'de milli irade hırsızlığı yapıp sokaklara gezemezsiniz

Konuşmasına CHP'de yaşanan mutlak butlan sürecini anlatarak başlayan YENİ Parti İzmir Milletvekili Ednan Arslan, kentin sahipsiz olmadığını kaydederek, "Bizler bu yola çıkarken partimizin adını milletimiz koydu. Ne yapmamız gerektiğini biz halkımızdan öğreniyoruz. Zor bir kavşaktan geçiyoruz gözümüz gibi baktığımız CHP maalesef yargı kararıyla işgal edildi.

Maalesef yargı kararının arkasına sığınan butlancılar genel merkezi işgal ettiler o bina onların olsun biz oradan Atatürk'ün mirasını alıp çıktık. Bu mücadele mevki makam mücadelesi değil. Belediye başkanlarımızı içeri atarak bizi susturacaklarını sanıyorlar. Yanılıyorlar çünkü bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz. Bu görev biter ama Allah bizi hizmet ettiğimiz kentte başımız dik gezmeyi nasip etsin. İzmir sahipsiz değildir. İzmir'de milli irade hırsızlığı yapıp sokaklarda gezemezsiniz" ifadelerin kullandı.

Seda Kaya Ösen: İhanetlere şahit oluyoruz

Öte yandan, ülke gündemine damga vuran fon skandalı ile ilgili de kürsüden önemli mesajlar veren YENİ Parti İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen ise konuşmasında iktidarı ve fon süreçlerinde yaşananları eleştirerek, "Ülkenin üzerine ölü toprağı atılmış gibi iktidar temsilcileri vatandaşın biriktirdiği paralar üzerinden fon adı altında yankesicilik yapıyor. İstifa etmek akıllarına bile gelmiyor. Millete çare olması gerekenler, gerekeni yapmıyor.

İhanetlere şahit oluyoruz. İzmir'i anlayamamışlar, Konak'ta gezmişler ama Hasan Tahsin'i görememişler. Hangi cüretle yapılan iki yüzlülüklere hizmet kılıfı uydurmaya çalışıyorsunuz. İzmir sahipsiz değildir, İzmir'in siyaseti hiç sahipsiz değildir. Belediyeler el değiştirse hizmet gelirmiş. Son 10 yılda devrim yaratmış bir AK Partili belediye var mı? Son 10 yılda akıllara kazanmış belediyecilik, muhalif belediyelerde yapılmıştır, sosyal demokrat belediyelerde yapılmıştır. Bu başarıların inatla devam etmesi gerekmektedir. Son 2 yılda yaşadıklarımız karşısında elimizden geleni yapıyoruz, bu yol çetin bir yol ama umudumuzu yitirmeyelim" şeklinde konuştu.

Yönetimde kimler var?

328 delegenin oyunu alan YENİ Parti Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz'ın yönetim listesinde şu isimler yer aldı:

İlçe Yönetimi

Ahmet Akgül

Ajlan Akman

Nedim Aykurt

Cuma Altın

Mehmet Batu

Kaan Bedel

İsmail Ötügen Cerrah

Zerrin Cücen

Mehmet Çakar

İkbal Çam

Okan Demirci

Hakan Düzyol

Tarkan Eledağ

Arzu Efesoğlu

Nurcan Erdem

Fırat Ali

Latife Küçükoğullarından

Ebru Mutlubaş

Yusuf Polatkıran

Ahmet Can Sever

Çağdaş İbrahim Türkyolu

Berna Uğur

Mesut Yankın

İsmet Can Yenice

İl Delegesi

Özgür Çağlar Akova

Nedim Altan

Çetin Altun

Erencan Arda

Ali Çatkın

Kemal Çelik

Nilüfer Çınarlı Mutlu

Nuran Dursun

Harun Eker

Fahri Elmas

Murat Erginci

Nilgün Güney

Muhlis Hüseyin Güzel

Önder İnce

Suat İstanbul

Serkan Kalmaz

Saffet Kanmazalp

Ali Emrah Karamustafaoğlu

Mete Keskin

Ersoy Kubilay

Yasemin Menokan

Esma Minareci

Yücel Mumcular

Ertan Parlar

Gülay Pekcan

Kamil Soydam

Cengiz Şahin

Neşe Şermeti

Rıdvan Tekin

Onur Temiz

Yekta Mustafa Varnalı