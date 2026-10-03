Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gerçekleri aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi. İtfaiye Haftası kapsamında İZSU Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan tatbikatta İZSU’nun Konak’taki Ana Hizmet Binası’nda olası bir yangına karşı ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi uygulamalı şekilde gösterildi.

Gerçekçi bir senaryo hazırlandı

Tatbikat kapsamında hazırlanan senaryoya göre; binanın üçüncü katında yangın çıktı. İhbarın ardından itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine varırken üçüncü katta mahsur kalan bir kişi, merdivenli araçla camdan tahliye edildi. İkinci katta mahsur kalan 4 kişi de 18 metrelik kaçış tüneli kullanılarak güvenli alana çıkarıldı.

“Farkındalık yaratmak çok değerli

İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Haldun Engin, “İtfaiye teşkilatımız olaylar sırasında çok başarılı müdahalelerde bulunuyor. Ancak bunun öncesinde hazırlık, eğitim ve bu tür tatbikatlar, bizim başarımızı görmemiz açısından çok önemli. Farklı noktalarda tatbikatlar yapmamız, farklı kurumlarla diyalog halinde bulunmamız, olası yangınlara hazırlık anlamında bizim için önemliydi. Yurttaşlarla bir araya gelerek farkındalık yaratmak da çok değerli. Çok iyi bir hafta geçirdik, güzel geri dönüşler aldık” diye konuştu.

İtfaiye Haftası kapsamında İzmir’in çeşitli noktalarında tatbikatlar düzenlenerek yurttaşın yangınlara karşı farkındalığının artırılması hedeflendi.