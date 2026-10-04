TFF 3. Lig 2. Grup’ta 5. hafta heyecanı İzmir’de yaşandı. Siyah-beyazlı ekip Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda Alanya 1221 FSK’yı ağırladı. Hakem Şahin Berker’in yönettiği zorlu mücadelede iki takım da savunma emniyetini ön planda tutarken, 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı.

Sert mücadelesi yüksek maçta gol sesi çıkmadı

Karşılaşmaya kontrollü başlayan her iki ekip, orta sahada yoğun bir mücadele sergiledi. Altay teknik heyeti ikinci yarıda Caner Baycan, Mehmet Baran Köse, İsa Toygar Ekinci, Emirhan Kör ve Barış Şentürk hamleleriyle oyuna müdahale etse de aradığı galibiyet golünü bulamadı.

Alanya 1221 FSK cephesinde ise henüz 12. dakikada sakatlanan Süleyman Cebeci'nin yerine oyuna giren Ahmet Ercan Ekmekci ile başlayan oyuncu değişiklikleri, konuk ekibe skoru değiştirecek fırsatları yaratmaya yetmedi. Sert geçen mücadelede hakem Şahin Berker, Altay’dan 4, konuk ekipten ise 2 oyuncuya sarı kart çıkardı.

Altay: 0 - Alanya 1221 FSK: 0

Stat: Alsancak Mustafa Denizli Stadı

Hakemler: Şahin Berker, Mustafa Akgül, Oktay Beytekin

Altay: Ulaş Hasan Özçelik, Sefa Özdemir, Salih Oktay (Caner Baycan dk. 63), Nurullah Efe Kocatürk, Anıl Serhan Öztürk (Emirhan Kör dk. 86), Mehmet Onur Yıldız, Mehmet Nur Kaymaz (Barış Şentürk dk. 90), Osman Utkan Gülalan (Mehmet Baran Köse dk. 69), Yunus Efe Sarıkaya, Özay Hepgüler, Ali Kızılkuyu (İsa Toygar Ekinci dk. 69)

Alanya 1221 FSK: Miraç Değirmenci, Yaşar Kavas, Ferhat Canlı, Süleyman Cebeci (Ahmet Ercan Ekmekci dk. 12, Alaattin Mumci dk. 72), Emirhan Gücenoğlu (Salih Polatdemir dk. 80), Orhan Olpak (Yusuf Ölmez dk. 72), Kubilay Köylü, Uğurcan İkikardeş, Alper Demir, Şükrü Mert Şanlı, Kadir Altıntaş

Sarı Kartlar: Salih Oktay, Yunus Efe Sarıkaya, Mehmet Nur Kaymaz, İsa Toygar Ekinci (Altay), Kadir Altıntaş, Miraç Değirmenci (Alanya 1221 FSK)