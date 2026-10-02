Son Mühür/ Beste Temel- Konak Belediyesi, yıllardır güvensiz yapılaşma ve altyapı yetersizlikleriyle gündeme gelen Beştepeler Bölgesi’ni modern ve dirençli bir kent dokusuna kavuşturmak için beklenen adımı attı.

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından hazırlanan dosya doğrultusunda, 19 Mayıs Mahallesi sınırları içerisindeki 1,1 hektarlık büyüklüğe sahip alan için 6306 sayılı Kanun çerçevesinde “Rezerv Yapı Alanı” başvurusu resmen tamamlandı.

2021 yılında onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonlarının ardından, sahada imar uygulama sürecine başlandı.

Belediye, yaklaşık 200 hektarı kapsayan bölgedeki mevcut yapılaşma sorunlarını ve afet risklerini bütüncül bir planlamayla çözmeyi planlıyor.

Sahadaki ilk uygulama noktası 19 Mayıs Mahallesi

Resmi hamlenin yapıldığı 19 Mayıs Mahallesi'ndeki ilk aşamada, ruhsatsız yapılar ve ekonomik ömrünü tamamlamış binalar bulunuyor.

Süreç sosyal ve ekonomik boyutlar dikkate alınarak "yerinde dönüşüm" anlayışıyla ilerleyecek.

Planlanan modelde, bölgede yaşayan vatandaşların yerinden edilmemesi ve herhangi bir hak kaybı yaşamadan güvenli konutlara geçiş yapması önceliklendirildi.

"Tek bir komşumuzun mağdur olmasına izin vermeyeceğiz"

Süreç hakkında açıklamada bulunan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, izledikleri yol haritasını ve hedeflerini;

"Göreve geldiğimizde imar planlarında değişikliğe gitmedik. Böylece uygulama çalışmalarına hızla başlamayı hedefledik.

Daha küçük bölgelerdeki model çalışmalarla daha büyük alanlara örnek teşkil edecek ve uygulamayı rahatlatacak çözümlere de yöneldik.

Bu kapsamda rezerv yapı alanları da kentsel dönüşüme ivme kazandıracak.

Beştepeler, İzmir’in bağrında çok kıymetli ama bir o kadar da yorulmuş bir bölgemiz.

19 Mayıs Mahallesi’nde başlattığımız bu ilk etapla, yerinde dönüşümün güzel bir örneğini sergileyeceğiz.

Tek bir komşumuzun bile mağdur olmasına, yerinden edilmesine izin vermeden; insanca yaşanacak, güvenli, yeşil ve altyapısı sağlam alanlar kurgulamayı hedefliyoruz.

Bu alanda yapmış olduğumuz Rezerv Yapı Alanı başvurusunun onaylanması ile kentsel dönüşüm süreci ivme kazanacak ve bu model gerçekleştirilecek tüm kentsel dönüşüm projelerine ilham olacak." diyerek açıkladı.

Dönüşüm Gürçeşme'ye uzanıyor

Beştepeler'deki resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Konak Belediyesi, kentsel dönüşüm hamlesini ilçe genelinde yaygınlaştırmak amacıyla Gürçeşme Bölgesi'ndeki saha çalışmalarına da ağırlık verdi.

Yeşildere Caddesi çevresinden başlayıp Gürçeşme Caddesi üzerinden Gaziler Caddesi’ne kadar uzanan geniş alanda incelemeler sürüyor.

Belediye, yürütülen teknik hazırlıkların ardından Gürçeşme için de benzer nitelikle bir alan başvuru dosyası sunmaya hazırlanıyor.