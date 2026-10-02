Son Mühür- İzmir’de gün batımını izlemek için öyle çok uzaklara gitmeye gerek yok. Deniz kenarında oturup biraz kafa dinlemek, günün son ışıklarını izlemek isteyenler için şehirde birbirinden güzel seçenekler var. İster merkezde kısa bir kaçamak yapın, ister ilçelere doğru biraz yol alın. İşte gün batımını izlemek için değerlendirebileceğiniz yerler:

Kordon

İzmir’de gün batımı denince ilk akla gelen yerlerden biri Kordon. Çimlere oturup denizi izlemek, bir şeyler içip sohbet etmek ya da sadece günün yorgunluğunu atmak için oldukça keyifli.

İnciraltı

Biraz daha sakin bir yer arıyorsanız İnciraltı’na gidebilirsiniz. Sahil boyunca yürüyebilir, deniz kenarında oturup güneşin batışını izleyebilirsiniz. Gün batımından sonra kısa bir yürüyüş yapmak isteyenler için de güzel bir seçenek.

Urla

Şehirden biraz uzaklaşmak isteyenlerin tercih edebileceği yerlerden biri de Urla. Sahil tarafında gün batımını izleyip ardından Urla sokaklarında dolaşabilirsiniz. Özellikle hafta sonu için güzel bir kaçış noktası. kısa bir yürüyüş yapmak isteyenler için de güzel bir seçenek.

Çeşme

Çeşme denince akla yaz geliyor ama gün batımı için sonbaharda da güzel bir seçenek. Deniz kenarında oturup güneşin batmasını izlemek isteyenler özellikle sahil taraflarını değerlendirebilir.