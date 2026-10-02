Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel politikaları güçlendirmek ve Avrupa kentleriyle bilgi paylaşımını artırmak için yürütülen “İklim Gündeminin Büyükşehirlerde Uygulanması” (CLI-MET) projesi çerçevesinde Avrupa’dan gelen heyetle bir araya geldi.

Uzman, akademisyen ve yerel yönetim temsilcilerinden oluşan heyet, kentteki görüşmeler sırasında Kadifekale Mahalle Bostanı’ndaki çevre çalışmalarını sahada inceledi.

Palermo Üniversitesi yürütücülüğünde ve Erasmus+ Programı (KA220-HED) kapsamında desteklenen üç yıllık projenin ilk toplantısı İzmir’de yapıldı.

Toplantılarda iklim adaleti, iklim finansmanı ve kentlerin uyum politikaları masaya yatırıldı.

Gündemde gençlerin sürece katılımı var

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Müdürü Yiğit Beydağ, projenin yerel yönetimlerin tecrübe aktarımının dışında öğrencileri de politika geliştirme süreçlerine dahil etmeyi amaçladıklarını belirtti.

İzmir’in bu alanda öncü bir rol üstlendiğine dikkat çeken Beydağ, "Proje, iklim değişikliği konularının yerelde gündeme alınmasını ve şehirlerin somut politikalar üretmesini amaçlıyor.

Bir Erasmus projesi olması vesilesiyle, öğrencilerin fikirlerini alarak üniversite yıllarından itibaren iklim politikalarına katılımını hedefliyoruz.

Avrupa’dan önemli kent ve üniversitelerin yer aldığı bu ortaklıkta, daha önce yaptığımız çalışmaları sahada gösterdik.

İzmir, yürüttüğü bu projelerle Avrupa genelinde gündemde kalmayı sürdürüyor" diye konuştu.

"Metropol yapısı çözüm için güç sunuyor"

Proje Koordinatörü Palermo Üniversitesi’nden Ignazio Vinci ise iklim krizine karşı gerçekleştirilen çalışmalarda toplumsal katılımın öneminden bahsetti.

Vinci, iklim sorunlarına mücadelede farkındalık yaratmanın ve farklı bilgi türlerini bir araya getirmenin şart olduğunu belirtti.

İzmir’in projeye dahil edilme sebeplerini paylaşan Vinci, "İzmir; trafik, nüfus yoğunluğu ve çevresel yükleriyle metropollerin tipik özelliklerini taşıyor.

Ancak burada yaşayan nüfus, aynı zamanda çözüm üretebilmek için büyük bir güç anlamına geliyor.

Kentler, iklim değişikliğine karşı mücadelenin hızlandırılabileceği alanlardır.

İzmir’in sahip olduğu bilgi ve deneyim birikimi nedeniyle kenti bu ortaklığın içinde görmek istedik." dedi.

Altı uluslararası ortak yer alıyor

Üç yıl sürecek CLI-MET projesi boyunca kentlerin karşı karşıya olduğu iklim riskleri değerlendirilecek ve yerel yönetimlerin iklim çalışmalarını hayata geçirmesine yönelik yeni yöntemler geliştirilecek.

Projde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Palermo Üniversitesi, Dortmund Teknik Üniversitesi, Madrid Teknik Üniversitesi, Milano Belediyesi ile Avrupa Metropoliten Bölgeler ve Alanlar Ağı (METREX) yer alıyor.